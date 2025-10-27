Conciliar a coste cero

Vivimos en un municipio cargado de historia y decidido a tener futuro. El privilegio de lo rural que no merece ser privado de servicios esenciales.

Esa política es la que guía a la Generalitat Valenciana desde que el PP llegó al Consell. Y los resultados de una buena gestión se disfrutan con hechos, porque la propaganda, afortunadamente, ya quedó atrás.

Bien lo saben las familias de Sant Mateu con hijos de 0 a 3 años. Desde el año pasado disfrutan de un cambio político que supone un ahorro vertebral para sus economías y garantiza a sus hijos un servicio que ni PSOE ni Compromís decidieron hacer gratuito.

Ha sido el PP el que por fin blinda y protege la conciliación a coste cero. El que en 2024/25 sufragó a 37 pequeños de Sant Mateu, hoy ya 50, la atención en una escuela infantil que gestiona un equipo de gobierno al que pedimos que tome ejemplo. Porque estas políticas socioeconómicas que tan bien sientan a nuestro pueblo ahorrarán este año a medio centenar de familias de Sant Mateu 194.800 euros.

Fijar población

Crecemos. Y lo hacemos con decisiones claves que otros nunca se plantearon. Porque eso es conciliar. Cumplir. Garantizar a los ciudadanos que por tener un hijo no van a tener que dejar de trabajar. Asegurar a los abuelos que no van a ser los que atiendan a sus nietos. Y fijar población, porque no hay mejor política para evitar la despoblación que asegurar a las familias que la atención de sus hijas e hijos es gratuita y universal.

Ahora sí. Ahora gana Sant Mateu.

Portavoz del PP de Sant Mateu