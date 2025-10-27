La Fira de todos

La semana de Fira es la más esperada por todos los ondenses. Durante un año entero esperamos la llegada de la última semana del mes de octubre para ofrecer toda nuestra hospitalidad a los miles de visitantes que nos visitan y comparten con nosotros los días de mayor alegría y convivencia.

Para que todo funcione perfectamente es necesario que muchas personas se entreguen en cuerpo y alma.

En primer lugar, los componentes del Consell de Festes que durante todo el año trabajan sin horas, y con muchas renuncias personales, para que todo funcione a la perfección. No olvidemos nunca que todos ellos se mueven por puro amor a Onda y a su Fira, así que su esfuerzo vale mucho más, porque nace de su corazón noble y generoso. A ellos, les siguen voluntarios taurinos y pastores, personal sanitario, servicios de mantenimiento y limpieza de la ciudad, funcionarios del ayuntamiento y empresas colaboradoras, medios de comunicación y todos cuantos se suman a construir unas grandes fiestas.

Nuestras Reinas y Damas

Al igual que nuestras Reinas y Damas y sus familias y los grandes motores de la fiesta, las peñas y casales, que inundan nuestras calles de música y de diversión. Además, cada año es mayor el espíritu cordial y respetuoso de cuantos participamos en la Fira; los hechos incívicos son cada vez más aislados.

Sin duda, los ondenses sabemos divertirnos sin molestar a quienes necesitan descansar. Y lo celebro.

Gracias también a todas las asociaciones, colectivos y entidades ondenses que también suman y aportan a la Fira. No podríamos entender nuestra semana grande sin su presencia y colaboración en muchos de actos de nuestra semana de fiestas.

Un agradecimiento también, muy especial, a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad que se vuelcan en que disminuya la posible conflictividad que acompaña a toda celebración multitudinaria. Nos dan sensación de seguridad y de estar en buenas manos, y si lo sentimos es porque ellos hacen un gran trabajo.

Espíritu de mejora

Como siempre, pedimos disculpas por los errores que puedan cometerse. Lo tomamos como un buen aprendizaje y con un positivo espíritu de mejora para el futuro. No conocemos la perfección, pero sí las ganas de trabajar muy duro y con humildad. Siempre puede mejorarse y en ese camino estamos convencidos de encontrarnos con la inmensa mayoría de ondenses.

Alcaldesa de Onda