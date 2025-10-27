Opinión | PUNTO DE VISTA
Restaurante Anhelo
Seguimos creciendo de modo geométrico en la calidad culinaria de la Comunidad Valenciana. En Castellón, podemos destacar el emergente restaurante Anhelo, que significa «deseo vehemente», «afán» o «ambición», y de eso nuestro protagonista no solo tiene el nombre, también el espíritu. El motor de este local es su chef y propietario Cristian Granero. Empezó en la restauración como panadero y pastelero, se preparó en la Escuela de Hostelería Costa de Azahar, que tan buenos resultados obtiene. Se fogueó con prestigiosos chefs como Oriol Balaguer o Modesto Fabregat. En Lino Gastronomic se hizo cargo de la cocina, hasta que decidió dar el salto a su propio local con el anhelo de situarse en lo más alto de la gastronomía, y va camino de conseguirlo. En un pequeño local con una escueta cocina hace milagros, porque es un gran restaurante, reconocido por las guías Repsol y Michelin. Cumple su «deseo de despertar sentidos y conectar emociones».
Tres menús
Lo primero es el producto que consigue utilizando lo mejor de cada época del año. Tiene 3 menús para elegir con una relación calidad precio inmejorable. Tiene un servicio de sala excelente, atento y familiar, y una bodega muy correcta que seguro crecerá. Allí vas a comer y a vivir una experiencia muy gratificante con creaciones rompedoras y originales, presentación impecable, equilibrio en las elaboraciones, buena técnica y el principal ingrediente en unos fogones: amor por lo que haces. Tiene un futuro prometedor y que esa base sólida de producto, equipo y Cristian alcanzarán grandes metas.
Notario y doctor en Derecho
