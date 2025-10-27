Seguimos creciendo de modo geométrico en la calidad culinaria de la Comunidad Valenciana. En Castellón, podemos destacar el emergente restaurante Anhelo, que significa «deseo vehemente», «afán» o «ambición», y de eso nuestro protagonista no solo tiene el nombre, también el espíritu. El motor de este local es su chef y propietario Cristian Granero. Empezó en la restauración como panadero y pastelero, se preparó en la Escuela de Hostelería Costa de Azahar, que tan buenos resultados obtiene. Se fogueó con prestigiosos chefs como Oriol Balaguer o Modesto Fabregat. En Lino Gastronomic se hizo cargo de la cocina, hasta que decidió dar el salto a su propio local con el anhelo de situarse en lo más alto de la gastronomía, y va camino de conseguirlo. En un pequeño local con una escueta cocina hace milagros, porque es un gran restaurante, reconocido por las guías Repsol y Michelin. Cumple su «deseo de despertar sentidos y conectar emociones».

Tres menús

Lo primero es el producto que consigue utilizando lo mejor de cada época del año. Tiene 3 menús para elegir con una relación calidad precio inmejorable. Tiene un servicio de sala excelente, atento y familiar, y una bodega muy correcta que seguro crecerá. Allí vas a comer y a vivir una experiencia muy gratificante con creaciones rompedoras y originales, presentación impecable, equilibrio en las elaboraciones, buena técnica y el principal ingrediente en unos fogones: amor por lo que haces. Tiene un futuro prometedor y que esa base sólida de producto, equipo y Cristian alcanzarán grandes metas.

