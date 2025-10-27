Vox, un jabalí con armadura de hojalata

El jabalí gruñe, marca su territorio aunque sea un lodazal, se le erizan los pelos ante cualquier extraño y embiste fieramente con el morro. Los argumentos de los portavoces de Vox semejan esos gruñidos, vetan la entrada al territorio patrio -como si fuera exclusivamente de ellos- porque perciben como una amenaza cualquier persona pobre que provenga del extranjero, sobre todo si no habla español y además profesa otra religión distinta a la católica, especialmente el islam. Su nostalgia medieval empuja a estos cruzados modernos a emprender supuestas gestas embistiendo a los infieles invasores con la misma sutileza que los jabatos, enarbolando banderines de patriotismo espurio y luciendo armaduras relucientes pero de atrezo, de hojalata. Diríase, por tanto, que analógicamente Vox es un jabalí con armadura de hojalata; si bien, ciertamente, no nació jabato.

Origen ponderado

Vox surgió en 2013-2014 presentándose inicialmente con una imagen de liberalismo centrado, pero rápidamente pivotó hacia una postura de guerra cultural y conservadurismo radical. Este cambio no fue sutil. Sus inicios estuvieron marcados por la presencia de figuras emblemáticas (como Ortega Lara en el póster) y una llamativa inyección de capital inicial: casi un millón de euros procedentes del exilio iraní, que sirvió para costear las nóminas de sus líderes, Santiago Abascal e Iván Espinosa de los Monteros. La idea de regeneración venía acompañada desde el principio de un importante componente financiero.

Consolidación ideológica

La Asamblea de Vistalegre (7/10/2018) supuso la oficialización de su plataforma ideológica. A partir de ese momento, Vox se ha definido por una agenda de 100 medidas, que incluyen la recentralización del Estado, una intensa cruzada antiprogresista y un mensaje de orden y nación.

Para la difusión de este ideario, el partido ha desarrollado un ecosistema de entidades satélite que amplifican su voz y mensaje. Entre ellas se encuentran la fundación Disenso, el think tank DENAES, el sindicato Solidaridad y el medio de comunicación La Gaceta de la Iberosfera. Estas organizaciones no solo sirven como su megafonía, sino que también juegan un papel en la gestión de sus flujos financieros.

En un movimiento que prioriza la cohesión interna y el control sobre la apertura, el partido eliminó las primarias internas en 2022, blindando el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y confirmando un modelo de liderazgo centralizado.

Irregularidades contables bajo la lupa

A pesar de su discurso de transparencia, las irregularidades contables han sido una constante en la trayectoria de Vox. El Tribunal de Cuentas ha señalado reiteradamente desfases en los efectivos de caja de 2019 y ha cuestionado contratos específicos, como los formalizados con Tizona Comunicación. En 2019, el partido fue líder en donaciones privadas, un flujo de fondos que, según informes, se articuló para eludir la legislación mediante el fraccionamiento de donaciones conocido como pitufeo: ingresos en efectivo por cajero automático próximos a 300 euros y falta de identificación del depositante, así como la venta de artículos y lotería.

Las consecuencias de estas prácticas han llegado en forma de sanciones: Multa de 862.496,72 € en abril de 2025 por donaciones irregulares entre 2018 y 2020. Otra multa de 50.000 € en julio por donaciones finalistas.

Además, la situación escaló con la apertura de diligencias por Anticorrupción en marzo para investigar una presunta financiación irregular. La atención se centra en un préstamo de 6,5 millones de euros del MBH Bank Nyrt de Hungría, una entidad con accionista público vinculada al ecosistema político de Viktor Orbán. Este hecho plantea interrogantes sobre el posible incumplimiento de la prohibición de recibir fondos de entes extranjeros.

Mientras, la fundación Disenso se financia generosamente mediante transferencias del partido (alrededor de 2,5 millones de euros anuales desde 2021) y también ha recurrido a créditos internos.

Control interno y tendencia al alza

El partido ha respondido a las crisis internas (como las protagonizadas por Macarena Olona o las fugas en Baleares y Castilla y León) con un refuerzo del centralismo y la unidad de mando, consolidando un búnker que filtra las disidencias hacia el exterior.

La estrategia ideológica y de comunicación de Vox se ha demostrado efectiva. Las encuestas de los principales institutos reflejan una tendencia al alza, consolidando su suelo electoral a costa, en gran parte, del Partido Popular. Vox logra capitalizar el cansancio político con una oferta que simplifica su mensaje en torno a orden, nación y sentido común.

El partido ha sabido convertir las acusaciones de irregularidades en argumentos de persecución o cacería política por parte de la casta o la conjura progre, un manual básico del populismo radical que, hasta ahora, le permite mantener su crecimiento. Su viaje ideológico desde un presunto centro-liberalismo hasta la ultraderecha actual ha sido rápido y contundente, con los asuntos contables sirviendo de letra pequeña de su relato fundacional.

Estrategia futura

Con alianzas internacionales sólidas (como la plataforma Patriotas por Europa y su sintonía con el orbanismo húngaro), Vox busca seguir exprimiendo el desgaste de sus rivales. Las multas y las investigaciones judiciales son integradas en su narrativa como un lawfare o una cacería, manteniendo el relato de nosotros contra todos.

Para sus rivales, la contundencia de Vox solo puede ser contrarrestada con pragmatismo puro: políticas con impacto real (resultados demostrables), transparencia intachable y un discurso objetivo basado en hechos, abandonando acusaciones generalizadas y alegatos emocionales que este partido ha aprendido a neutralizar o instrumentalizar.

Al fin y al cabo, el jabalí con armadura de hojalata pretende conquistar el bosque gruñendo y embistiendo con fiereza, pero su coraza reluciente -compuesta de financiación opaca, satélites ideológicos y autocracia interna- acabará abollándose si chocan contra una sólida defensa de robustas estacas hechas con transparencia, propuestas concretas y soluciones prácticas.