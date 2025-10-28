Opinión | VENTAR I ESCAMPAR EL POLL
Te poses com te poses
La justícia es pinta cega, però alguns dels seus repartidors la volen sorda i muda. A parer meu, el problema de la justícia no radica en si és o no justa, la justícia sempre és justa o no és. Els injustos són alguns dels encarregats d’administrar-la i executar-la, són els que la podreixen, com la mosca blanca fa a la taronja. Això també és corrupció, és la demostració de la manca de neteja d’alguns jutges, per interessos polítics, ideològics o ànsies de poder injustificables.
Des de fa temps, alguns consideren estar en possessió d’una patent de cors que els fan impunes a les directrius legals i jurisprudencials. Jutges que funcionen per articles d’opinió en mitjans de comunicació d’ideologia política afí, que ells transformen en presumpcions i comencen esbrinaments il·legalment prospectius, a veure si troben alguna cosa que tinga retret penal.
El jutge de la causa de Begoña Gómez, per exemple, considera que el fet que l’assistenta oficial de la investigada envie en tres anys (cent cinquanta setmanes) cent vint correus electrònics, aproximadament 0,76 correus setmanals, corresponents a l’àmbit privat de Begoña Gómez, potser considerat una malversació per dedicar a l’assistenta a qüestions alienes al seu treball oficial. Estime que el delicte de malversació hauria de ser-li imputat al jutge en qüestió. L’ús que en aquest i altres casos fa o fan del poder judicial alguns jutges, és una malversació clara dels diners públics.
Cal tenir en compte que aquestes actuacions sense control malbaraten la justícia, jugant i ignorant la presumpció d’innocència dels encausats. En definitiva, opine que és un abús de poder i una persecució política o ideològica en la qual, te poses com te poses t’he de fotre. Un voler clavar el clau per la cabota per humiliar, maltractar, en definitiva fer la vida impossible a l’esposa per tal de fer-li mal al marit sembla un maltractador vicari. De la mateixa manera que hi ha jutges que volen fer política el PP té un fum de polítics que fan justícia dictant sentències i condemnant a qui encara no ha estat jutjat com és el cas. Malauradament, encara estem en una democràcia plena de prototipus franquistes per tot arreu ja siga polític, militar, policial, econòmic o mediàtic.
- Dónde encontrar setas en Castellón: Las lluvias tardías animan la temporada en zonas del interior
- Cierra un restaurante en Castellón tras 37 años de historia: “Nos vamos con una mezcla de alegría y nostalgia”
- Empieza la avalancha de las luces V16: más de 400.000 castellonenses tendrán que comprarlas
- Joaquín Ferrándiz tiene una orden de alejamiento en vigor por violencia de género a su expareja en el País Vasco
- Castellón tiene dos pueblos donde ya no reside ningún niño
- Boom' de bajos y entresuelos para convertir en viviendas en Castellón
- Alarma e indignación por JFV entre vecinos del País Vasco: 'El asesino en serie más mediático vive entre nosotros
- Casi 9.000 personas vibran con el concierto gratuito de La Fúmiga y Esther en la Vall d’Uixó