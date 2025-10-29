Opinión | LA RUEDA
29 d’octubre: la memòria ens fa moure
El 29 d’octubre de 2024 no l’oblidarem. Hui es compleix un any d’aquella dana que va colpejar amb força el nostre territori, va deixar un rastre de destrucció, de por i de tristesa. Però també va despertar el millor de nosaltres: la solidaritat i l’orgull de poble. Des de Vila-real, vam veure com centenars de voluntàries i voluntaris es mobilitzaven des del primer moment per a ajudar, portar menjar, roba o simplement una mà amiga a qui ho havia perdut tot. La societat vila-realenca al complet es va posar a treballar, cadascú des d’on podia. L’Ajuntament, les entitats, les empreses locals i els veïns i veïnes vam ser una mateixa veu: no deixar ningú enrere.
Però d’aquell dolor també va nàixer una exigència. Aquells dies van marcar un abans i un després per al País Valencià. No només per la magnitud de la tragèdia; es va evidenciar la fragilitat d’un sistema que no estava preparat i la irresponsabilitat d’un Govern més preocupat per les fotos i els dinarots que per la gestió. Les riuades no sols van inundar carrers; van destapar anys de desatenció, de retallades i d’oblit institucional. Per això, mesos després, milers de persones continuem eixint als carrers de València per a exigir responsabilitats, per a demanar polítiques valentes i un canvi real. I ho tornarem a fer. Aquest 29 d’octubre, un any després, tornarem a omplir les portes dels ajuntaments, les places i els cors amb la mateixa energia. Ho farem per a recordar les víctimes i les seues famílies, però també per a honrar totes les mans que van reconstruir, totes les veus que van cridar i clamen justícia i totes les persones que encara creuen en un País Valencià digne i solidari.
La memòria no és passat, és compromís. I el nostre compromís és clar: Qui menysté el patiment del seu poble, no el pot governar. Mazón, dimissió. Perquè la memòria ens mou i la dignitat ens uneix.
Vicealcaldessa de Vila-real
