Sin bocadillo (IV)

Ahora va y resulta que el abusón del patio no solo nos quiere quitar el bocadillo, sino que además quiere que paguemos por él. Trump amenaza a España con echarla de la OTAN si no le paga el 5% del PIB comprándole armamento americano. Pero hay un detallito que se le pasa por alto. La organización no permite expulsar a ninguno de sus miembros. Y ahí tenemos a la prorusa Hungría, y no pasa nada. Pero el detalle no es ese.

El caso es que EEUU mantiene dos bases militares principales en España, de las cinco que tuvo durante la guerra fría, que funcionan como si no fueran territorio español sino yanki: la Base Naval de Rota en Cádiz y la Base Aérea de Morón de la Frontera en Sevilla. Estas bases, establecidas durante la Guerra Fría a través de los Pactos de Madrid de 1953 entre el dictador Franco y Eisenhower a cambio de ayuda económica y militar. Estas bases americanas, de soberanía compartida, son cruciales para operaciones de la OTAN en el Mediterráneo, el norte de África y Oriente Medio. El personal estadounidense dentro de las bases se rige por su propia jurisdicción y EEUU financia su funcionamiento. O sea, que a todos los efectos es territorio americano de hecho y de derecho, aunque queramos disfrazarlo.

Alguien debería decirle al abusón del patio que, en caso de que saliéramos de la OTAN, debería ser con todas las consecuencias. Es decir, que después de más de 70 años, que las bases militares pasasen a soberanía íntegramente española. O si no, que computen como gasto en defensa como si fuera gasto español.

Urbanista