En busca de la eficiencia laboral

Cinco años han pasado desde que el trabajo telemático y a distancia dejó de ser casi una improvisación durante la pandemia para convertirse en una opción legalmente regulada. Lo que entonces parecía el comienzo de una revolución laboral ha terminado asentándose en Castellón como una práctica limitada, casi reservada a quienes pueden permitirse romper con la cultura de la oficina. El entusiasmo inicial se ha enfriado y lo que queda es un modelo híbrido, funcional, pero aún lastrado por inercias profundamente arraigadas.

En Castellón, la presencia del teletrabajo se mantiene en cifras muy modestas. No es marginal, pero tampoco mayoritaria. La realidad demuestra que las pequeñas y medianas empresas, columna vertebral del tejido productivo en nuestra provincia, siguen apostando por la presencialidad como norma. Quienes han mantenido el trabajo remoto lo hacen de forma parcial u ocasional, en muchos casos como una fórmula de conciliación antes que como una estrategia de transformación empresarial. En definitiva, el teletrabajo ha dejado de ser ese símbolo de modernidad que le venía acompañando para convertirse en una herramienta de uso pragmático.

Los sindicatos parecen tenerlo claro: el impulso que trajo la crisis sanitaria se ha disipado. Lo que en 2020 fue un experimento masivo hoy es una opción marginal y, a veces, resistida. La confianza, elemento esencial para que el trabajo remoto prospere, sigue siendo un bien escaso en algunas empresas. Persisten la vigilancia, el presentismo disfrazado de control y la creencia de que solo el trabajo visible es productivo. Frente a ello, los representantes de los trabajadores insisten en que la flexibilidad no resta eficiencia y que el rendimiento se mide mejor en resultados que en horas de presencia.

Desde el ámbito empresarial, el discurso ha virado hacia la prudencia. Se reconoce que el teletrabajo fue una solución eficaz en un momento de crisis, pero que no todos los sectores pueden adaptarlo sin perder cohesión o rendimiento. Su aplicación va por barrios. En la industria o el comercio, su implantación es casi testimonial, mientras que en áreas tecnológicas, consultoras o despachos administrativos el modelo híbrido ha demostrado su viabilidad. El reto, más que técnico, es cultural: cómo avanzar hacia un modelo de confianza y responsabilidad compartida sin que ello suponga perder el sentido de equipo o la coordinación que aporta la presencialidad.

Lo que parece evidente es que la mentalidad empresarial ha cambiado. Antes de la pandemia, el trabajo remoto era casi una excentricidad; hoy, forma parte del repertorio de opciones para atraer y retener talento, mejorar la conciliación familiar o responder a contingencias climáticas y picos de demanda. Sin embargo, la regulación todavía no ha alcanzado la madurez necesaria. Falta integrar el teletrabajo en los convenios colectivos de forma clara y adaptada a las distintas realidades productivas, evitando tanto la rigidez normativa como la arbitrariedad empresarial.

Castellón, con su diversidad económica y su fuerte componente industrial, se enfrenta a una transición laboral más compleja que otras zonas del país. La cuestión, al final, no es cuántos trabajan desde casa, sino cómo se entiende el trabajo en una sociedad que ya no necesita estar físicamente junta para ser eficiente. El futuro de este nuevo empleo dependerá de si empresas y trabajadores son capaces de superar desconfianzas y apostar por un modelo más flexible, donde primen la tecnología y la responsabilidad.