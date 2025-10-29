Castellón, capital de la gastronomía

Desde que asumimos la responsabilidad de gobernar Castellón, uno de nuestros objetivos principales ha sido poner en valor nuestra gastronomía como motor turístico y económico. Castellón siempre ha contado con productos de primera calidad, chefs talentosos y restaurantes que merecen un reconocimiento nacional, pero lo que hacía falta era un impulso decidido desde el Ayuntamiento para que la gastronomía se convirtiera en un verdadero atractivo.

Estos dos años hemos trabajado de manera coordinada con restaurantes, asociaciones y el sector privado, convencidos de que el éxito reside en remar todos en la misma dirección. Este esfuerzo conjunto ha dado frutos, y Castellón se prepara para acoger los Premios Nacionales de Hostelería el próximo 4 de noviembre en el Teatro Principal. Por un día, nuestra ciudad se convertirá en el epicentro gastronómico de España, recibiendo a empresas, chefs, periodistas e instituciones más prestigiosas del sector.

Este logro es el resultado de un trabajo coordinado, de una voluntad política firme y de escuchar a un sector que, demasiado tiempo, fue ignorado. Desde Vox creemos que la política debe estar al servicio de quienes generan desarrollo y empleo, y sin duda la hostelería es uno de los grandes motores económicos de Castellón. Es un orgullo ver cómo nuestras iniciativas consolidan la ciudad como referente gastronómico y esta es la hoja de ruta que vamos a seguir con el principal objetivo de potenciar nuestras marcas locales, apoyar a nuestros profesionales y atraer turismo de calidad. Desde Vox trabajamos cada día para potenciarlo.

Concejal de Vox en el Ayuntamiento de Castellón