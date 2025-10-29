Lo primero y ante todo

Desde el primer día que pisamos este Ayuntamiento, nuestro objetivo ha sido, y sigue siendo, trabajar incansablemente por Burriana y mejorar la vida de nuestros vecinos. A esta tarea nos hemos dedicado sin descanso, con la convicción de que la política municipal, es la herramienta más poderosa para la transformación de una ciudad. Una transformación que exige, por encima de todo, previsibilidad, estabilidad y el compromiso de arremangarse cada mañana para trabajar por Burriana.

En las últimas semanas, hemos negociado con dedicación y perseverancia para aprobar las Ordenanzas Fiscales, un paso previo e imprescindible que nos permite, aspirar a sacar adelante unos Presupuestos para 2026. El pacto de Gobierno que firmamos en Burriana es, en esencia, una hoja de ruta clara y compartida que hemos llevado a cabo durante estos más de dos años. Lamentablemente, hemos sido testigos de cómo la estrategia política, impulsada por quienes anteponen sus intereses particulares o partidistas a una visión de conjunto, ajena al bienestar general de Burriana, nos ha abocado a una situación política dolorosa, donde nuestro exsocio de gobierno decidió votar contra una bajada de impuestos. La máxima de que en política no todo vale debe resonar con más fuerza que nunca. La responsabilidad institucional, la coherencia, el respeto a lo firmado y la palabra dada, están, y siempre estarán, por encima de asegurarnos la permanencia en un sillón.

Burriana cierra una etapa de gobierno en coalición que, con honestidad y orgullo, puedo afirmar que ha funcionado en casi todas sus concejalías con la precisión de un reloj suizo. Por ello, y en nombre del equipo de Gobierno, deseo expresar mi más sincero y profundo agradecimiento a Juan Canós, Antonio Ferrándiz y Beatriz Conejero por la dedicación, el esfuerzo y el servicio ejemplar que han prestado a nuestra ciudad. Con la salida de estos compañeros, se abre un periodo nuevo, sí, un reto, pero también una oportunidad. Es un momento en el que los concejales que componen la corporación, sin excepción de color político, tendrán que asumir su responsabilidad ante una gobernabilidad que va a requerir de acuerdos y consensos. La prioridad absoluta es y será que la ciudadanía alcance mayores cotas de bienestar y que todos los proyectos de futuro que hemos trazado, con la ayuda de quienes ya no estarán, no sufran ninguna dilación. Nuestro compromiso sigue siendo el mismo, firme, sólido e innegociable: Burriana primero y ante todo, Burriana. Es hora de demostrar que, más allá de las siglas, lo que nos une es el amor por nuestra tierra.

Alcalde de Burriana