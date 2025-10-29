Opinión | A FONDO
Més que mai
La província de Castelló va voler canviar el seu full de ruta per a posar el focus en l’important. Deixar a un costat a polítics que s’allunyaven del servei públic i recuperar l’objectiu real de la política: millorar la vida de les persones i crear oportunitats en els nostres municipis.
La ciutadania va decidir amb una majoria absoluta que des de 2023 foren uns altres els objectius. I amb eixe full de ruta treballem cada dia per a canviar les coses i complir objectius, ja siguen grans o xicotets. Perquè tot importa.
Hui tornem als principis del deure de servei públic. La política que ajuda a les persones i que avança per a generar oportunitats. I este propòsit que des de fa més de dos anys guia els nostres passos és permeable i proactiu. Escolta a qui toca a la nostra porta, mira als ulls dels castellonencs i sent i resol perquè les barreres sempre se superen.
Estos principis ens servixen per a millorar en el dia a dia. Treballant en equip amb els nostres 135 municipis, projectant sinergies que ens fan ser part de l’èxit i que reforcen un pacte que esta presidenta té amb tots vosaltres: complir.
En 2026 tampoc deixarem a ningú arrere perquè sabem que no són poques les dificultats. Els reptes estan per a aconseguir-los i nosaltres estem disposats a fer-ho possible. Més que mai, posem tot el nostre treball i esforç per a superar obstacles i construir ponts on altres només alcen murs. Volem resoldre i ajudar, perquè no hi ha major objectiu que la nostra província.
Més que mai es presenta amb solucions pràctiques forjades amb decisions que són una realitat. I per a aconseguir-ho reservem una inversió que aconseguix el seu màxim històric amb 50,9 milions d’euros distribuïts en quatre línies d’acció que arribaran sí o sí als nostres 135 municipis.
És el deure de complir. La nostra obligació. La nostra competència. Perquè mentres hi ha un Govern d’Espanya que no sols no ens ajuda, sinó que a més ens castiga, nosaltres continuem impulsant el poder de la nostra terra. Perquè és imparable i inesgotable.
Més que mai establix quatre eixos vertebrals que projecten solucions, benestar i desenvolupament. El Pla Impulsa s’incrementa en 783.940 euros fins a aconseguir els 32,5 milions que resoldran les inversions i la despesa corrent que decidisquen els nostres municipis. Menys burocràcia i més llibertat per a garantir que la voluntat de la meua terra és l’única protagonista d’este projecte que ens unix a tots.
A este programa se suma un segon eix que la Diputació de Castelló blinda amb 15,2 milions d’euros. El Fons de Cooperació està garantit, com ho va estar en 2024 i en 2025. I els castellonencs ho saben, perquè el valor de la paraula ha tornat a la institució.
Complim especialment amb els pobles més xicotets, dotant-los d’una injecció històrica perquè ningú quede arrere, perquè la llibertat de triar llar i forjar-ho en el món rural no ha de significar menys, sinó més.
El tercer eix el vertebra el Fons per a la Lluita contra la Despoblació. Els municipis declarats en risc de despoblació tenen tot el nostre suport. I no sols de paraula, sinó amb 2,2 milions d’euros per a garantir oportunitats i desenvolupament. Perquè cada un d’ells és crucial en el futur de la nostra província i la seua capacitat reforça el lideratge de la nostra terra.
A ells ens dirigim per a assegurar-los el suport que mereixen. Com també als nostres municipis turístics, emblema de riquesa i garantia d’ocupació i benestar. El Fons de Cooperació per a Municipis Turístics es dota de 931.000 euros perquè tots i cada un d’ells reben el que mereixen.
És el que portem implorant al Govern d’Espanya des que el 24 de novembre de 2022 Pedro Sánchez aprovara en el Congrés els seus últims Pressupostos Generals de l’Estat (PGE).
I este fet, que potser ens pot semblar irrellevant, és transcendental. Sense PGE no hi ha inversions. Sense PGE no hi ha actualització de les transferències de l’Estat. Sense PGE perdem tots.
El Govern de Sánchez ens deu més de 200 milions d’euros que hui podrien convertir-se en solucions per als nostres pobles. I al deute suma l’infrafinançament, perquè no sols ens deu diners, és que ens nega el que ens correspon.
A esta circumstància s’afegixen les regles fiscals inflexibles d’un Govern d’Espanya que ens priva d’autonomia i llibertat i que només es recorda de nosaltres per a cobrar.
Des d’ací fem una crida, una més, per a reivindicar la nostra província. Perquè l’Estat torne i assumisca les seues obligacions. I si abdica d’elles, perquè convoque eleccions. Perquè a la meua província no la frena res ni ningú.
Ahir, hui, demà, Castelló més que mai.
Presidenta de la Diputació de Castelló
- Dónde encontrar setas en Castellón: Las lluvias tardías animan la temporada en zonas del interior
- Empieza la avalancha de las luces V16: más de 400.000 castellonenses tendrán que comprarlas
- Brutal agresión en Castellón: «Mi padre me violaba sin preservativo y me compraba la pastilla del día después»
- La víctima del ‘crimen del contenedor’ es hoy enterrada en Almassora
- Geolocalizadores, drones y hasta fragmentos de ADN: así detectan la ‘mandarina de oro’ ilegal en Castellón
- Muere a los 41 años la camionera e influencer Oti Cabadas, conocida como 'CocoTruckerGirl'
- Vuelven los bonos comerciales a Castelló: las fechas y cómo comprarlos
- El director de la Escola d'Arts de Castelló: «Sólo podremos crecer cuando se trasladen los conservatorios»