El cementerio es un lugar especial

Cada año, cuando se acerca la festividad de Todos los Santos, nuestro cementerio municipal se llena de familias que acuden a honrar la memoria de sus seres queridos. Es un momento emotivo, de recogimiento. Sin embargo, lo que muchos vecinos desconocen es que ese entorno digno y cuidado que encuentran el 1 de noviembre es el resultado de un trabajo constante que realizamos durante los 365 días del año.

Desde mi responsabilidad como concejala, quiero compartir con todos ustedes la labor silenciosa pero fundamental que llevamos a cabo. El mantenimiento de un cementerio no es una tarea estacional; es un compromiso permanente con la dignidad, el respeto y la salud pública. El cementerio es un lugar de estima y memoria, donde las familias acuden para recordar a sus seres queridos. Por eso, desde el Ayuntamiento ponemos especial atención en cada detalle.

Trabajo constante

Cuando llega noviembre, intensificamos nuestros esfuerzos. Realizamos una limpieza profunda, renovamos la decoración floral en las zonas comunes, reforzamos la iluminación y nos aseguramos de que todo esté impecable. Pero esto solo es posible porque el trabajo previo ha sido constante. Uno de los aspectos menos conocidos, pero clave es el tratamiento preventivo contra mosquitos y otras plagas. Las zonas con agua estancada, los floreros y las condiciones de humedad pueden convertirse en focos de cría. Por ello, aplicamos tratamientos específicos, especialmente en los meses de calor, protegiendo así no solo a quienes visitan el cementerio, sino a toda la comunidad cercana.

Nuestro objetivo es que el cementerio de Oropesa del Mar sea siempre un espacio digno, sereno y bien cuidado, no solo en estas fechas tan señaladas, sino todo el año.

Como es tradición, el 1 de noviembre celebraremos la misa en el cementerio, un acto muy sentido que reúne a vecinos y visitantes en un momento de recuerdo y unión. Es una jornada especial porque nuestro cementerio es un espacio de memoria colectiva que merece cuidado y respeto todo el año. Como concejala, me siento orgullosa del equipo que hace posible este trabajo y agradecida al alcalde por su confianza en mi en cada paso dado para cuidar un cementerio, labor muy importante para demostrar respeto y cariño a quienes nos precedieron y a sus familias y amigos.

Segunda teniente de alcalde y concejala de Cementerio de Orpesa