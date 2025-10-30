Comunicación y entidades sociales

En los últimos meses, la Asociación para el Desarrollo de la Comunicación (adComunica) ha estrechado su vinculación con diferentes entidades sociales de la provincia. En algunos casos firmando convenios para su incorporación, con cuota 0, a la propia asociación y, en otros, con asesoramientos puntuales en temas relacionados con la comunicación.

Todo ello para conseguir que, tanto las entidades sociales que disponen de departamento propio de Comunicación como las que no cuentan con él, puedan estar al día de las últimas tendencias y procesos vinculados al mundo de la información. De esta manera, la loable e imprescindible labor que realizan las diferentes entidades sociales podrá tener una mayor repercusión entre la ciudadanía y ayudará a la siempre necesaria captación de recursos que impulsa la realización de sus diferentes iniciativas y proyectos.

La sensibilidad de adComunica con la tarea que desarrollan las entidades sociales también se manifiesta con la colaboración desinteresada de miembros de la asociación en actos que organizan esas entidades, realizando charlas y conferencias, presentando eventos o participando en la difusión de los mismos.

Por tanto, las entidades sociales saben que pueden disponer, en cualquier momento, del asesoramiento y colaboración de adComunica para mejorar su estrategia comunicativa y lograr, así, que su labor sea más conocida por el conjunto de la sociedad.

Sumar sinergias

Las entidades sociales, con su incorporación con cuota 0 a adComunica, tienen la oportunidad de acceder a formación continua en cursos y talleres, participar en la red de comunicadores de Castellón y asistir al encuentro anual de empresas e instituciones.

Asimismo, cuentan con visibilidad en las plataformas de adComunica y sus eventos y se adhieren al Manifiesto por una comunicación profesional y responsable.

En definitiva, esta colaboración permite sumar sinergias con el objetivo común de conseguir una sociedad más justa, sostenible y mejor informada.

Periodista