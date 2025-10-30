Hay productos locales en nuestros pueblos que pueden ser competitivos y que no son conocidos pese a su calidad. Otros se consumen con frecuencia en el ámbito local o en su entorno. Este es el caso de dos productos estrella de Borriol, de exquisito sabor, presentes en la feria gastronómica de km 0 que tuvo lugar el 18 y 19 de octubre en la plaça de la Torre durante la VI Mostra de les Olives trencades i la Garrofa, a la que acudió numeroso público, local y de otras poblaciones.

La inauguració fou a càrrec de l’alcalde, Hèctor Ramos, amb la presència dels regidors Alejandro Maireles i Cristià Linares. Hi va haver entrega de premis per als finalistes del IV Concurs d’Olives trencades, degustació de productes, música, xerrades i ruta guiada pel terme (garroferes i oliveres singulars), així com tallers infantils i d’altres, a més de quasi vint col·laboradors, entitats, associacions i participants en general. Tot un èxit.

La plaça de la Torre va reunir 14 paradetes amb els productes locals. I, com diu el programa de la VI Mostra, «aquest esdeveniment celebra els sabors autèntics i la tradició que ens defineix com a poble». La garrofa i l’oliva trencada, especialment.

Traspasando fronteras

Es una lástima que estos productos locales no se extiendan a otros foros y sean mejor conocidos, pues algunos de ellos (sobre todo les olives trencades) han traspasado las fronteras más próximas para adentrarse, por ejemplo, en América Central en donde quien esto escribe ha tenido el placer de degustarlas con los nativos.

Y un dato curioso: el tercer premio de la VI Mostra fue una sorpresa, pues se otorgó a los alumnos de 5 años del CEIP l’Hereu de Borriol en el que hay un olivo del que recogieron y prepararon les olives trencades. Relevo generacional asegurado.

Profesor