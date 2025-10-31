En el lenguaje coloquial, palmero se refiere a una persona que adula o aplaude en exceso a otra, especialmente a alguien que tiene poder o estatus. Dejando a un lado las palabras malsonantes, se las conoce también como pelotas o aduladoras.

La Ciutat de Les Arts acogió el miércoles el funeral de Estado por las 237 víctimas mortales de la dana de octubre de 2024, de las que 229 fueron en la provincia de València. Un acto solemne en el que las familias tuvieron que soportar la presencia del indigno Mazón.

A Begoña Carrasco, a la alcaldesa de Castelló, le hemos reclamado en multitud de ocasiones que defienda la tierra, como prometió, y no las siglas. Y defender la tierra es defender a esas familias que han perdido un ser querido, que lo han perdido todo. Pero Begoña Carrasco, una vez más, se retrató. Porque la señora Carrasco fue presta al Palau de la Generalitat ese mismo día por la mañana para aplaudir, una vez más, a Mazón. Las palmas de Carrasco fueron bofetadas para las familias de las víctimas.

Mentiras

Porque un año después, tras conocer la letal incapacidad de su amiga Salomé Pradas para gestionar la emergencia, y tras ver las insoportables mentiras de Mazón, que se daba un homenaje en El Ventorro mientras decenas de personas morían ahogadas, la alcaldesa de Castelló tuvo una nueva oportunidad para desmarcarse de la sinrazón.

Pero no. Begoña Carrasco le aplaudió, y sus palmas resonaron de nuevo como cómplice del infame Carlos Mazón.

Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castelló