Un proyecto de ciudad para mejorar la calidad de vida

En el Ayuntamiento de Almassora estamos intentando demostrar a diario la capacidad de planificación, de trabajo serio y de compromiso con un modelo de desarrollo sostenible, inclusivo y moderno. La reciente presentación de alegaciones ante la resolución provisional de los fondos Feder no es un gesto administrativo más; es una defensa firme de un proyecto de ciudad que aspira a mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

El Plan de Actuación Integrado Almassora: conectando espacios, acercando personas es el resultado de una visión estratégica que entiende el urbanismo como un medio para fortalecer los lazos sociales y territoriales. No se trata solo de renovar infraestructuras o modernizar avenidas, sino de transformar el municipio desde su esencia, haciendo de la sostenibilidad y la accesibilidad pilares de un nuevo modelo urbano.

La exclusión de Almassora de las ayudas europeas, pese a cumplir todos los criterios de elegibilidad y situarse como primer municipio en reserva dentro de su categoría, evidencia que necesitamos certezas y concreciones sobre los criterios empleados. No puede considerarse justo que proyectos solventes, trabajados de manera excepcional por los técnicos municipales, bajo la supervisión del concejal de Fondos Europeos, José Claramonte, y plenamente alineados con los objetivos europeos queden fuera de la convocatoria. La falta de motivación detallada en las valoraciones genera incertidumbre y debilita el principio de transparencia que debe regir en la gestión de recursos comunitarios.

Aunque la falta de financiación europea pueda conllevar cierta demora en la ejecución, lo importante es que la hoja de ruta está trazada y el objetivo es firme: transformar la avenida José Ortiz en un eje vertebrador que conecte barrios, fomente la vida comercial y social, y revitalice el entorno urbano.

Proceso continuo

Transformar una ciudad no es tarea de un día, ni de una legislatura, ya que es un proceso continuo de escucha, planificación y compromiso con el futuro. Y en ese camino, Almassora ha demostrado tener una dirección clara de seguir creciendo con equilibrio, sostenibilidad y sin dejar a nadie atrás.

Alcaldesa de Almassora