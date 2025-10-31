Con rictus severo, cabizbajo y sin mediar palabra con Mazón, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, abandonó discretamente, más bien se esfumó, el Museo de las Ciencias nada más finalizar el funeral de Estado en memoria de las víctimas de la dana, presidido por el rey Felipe VI y doña Letizia. Feijóo fue testigo directo, dentro y fuera del recinto, del clima de rechazo que, un año después de la tragedia saldada con 229 muertos, subyace sobre el presidente de la Generalitat. Es un hecho objetivo, que Feijóo tiene la obligación de afrontar con valentía, aliviándose de personalismos y actuar desde la responsabilidad de timonel de un proyecto político que va más allá de coyunturales nombres y apellidos. Acordémonos de Camps, con mayoría absoluta tuvo la generosidad de dimitir. Cierto que Camps no debía la presidencia a Abascal. Otros tiempos y otras gentes.

Cúmulo de errores

El PP de Feijóo vive una endemoniada encrucijada alimentada por la polarización y la pinza PSOE/Vox, cada cual con intereses propios. Sin embargo, igualmente lesivos para el centro derecha, además zaherido con la crisis social y política enquistada en la Comunidad Valenciana, surgida por un cúmulo de errores personales y de gris tacticismo partidista. La llama de la legítima protesta no se extinguirá, el sanchismo y sus socios nacionalistas procurarán avivarla aún más. Entre tanto, va quedando difuminada la negligente actuación del Gobierno, desde el minuto uno de producirse semejante desgracia. Señor Feijóo, es hora de mover ficha, asumiendo riesgos y enarbolando ética.

Periodista y escritor