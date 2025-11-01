‘Abonem’ el comerç de Castelló

Empieza la cuenta atrás. En menos de 72 horas dará inicio una de las campañas comerciales más esperadas por los vecinos y los comercios de la capital de la Plana. El próximo lunes, a partir de las 10.00 h., dará comienzo la venta del primer 50% de los bonos comerciales de 20, 50, 100 y 200 euros de Abonem Castelló. Unas horas más tarde, a las 16.00 h., se comercializará el 50% restante. La expectación es máxima porque, este año, esta iniciativa del Ayuntamiento de Castellón, con la colaboración de Confecomerç y las asociaciones comerciales de la capital, alcanza la histórica cifra de 800.000 euros. En una clara muestra del compromiso del equipo de gobierno que tengo el honor de presidir con el comercio de la ciudad, en esta ocasión, se han inyectado 500.000 euros más a esta iniciativa, lo que supone un incremento de cerca del 166% respecto al 2024. Y lo hacemos porque creemos firmemente en el comercio de Castellón como una actividad fundamental y estratégica para avanzar hacia una ciudad más viva y con más oportunidades. La buena salud de los negocios de proximidad, los del trato cercano y el compromiso con sus clientes, se traduce en más y mejores puestos de trabajo y en dinamismo social y económico. De ahí esta importante inversión económica.

Una ciudad sin comercio tradicional es una ciudad sin alma, triste, apagada. En Castellón queremos seguir teniendo nuestras calles repletas de vida, de escaparates llenos de luz y de comerciantes que cada día levantan la persiana con ilusión y esfuerzo. Por ello, desde hace dos años y medio, desde todas las concejalías, nos estamos esforzando para dinamizarla ofreciendo una agenda de eventos para todos los gustos y para toda la familia que nos está permitiendo recuperar la capitalidad y devolver tanto a los castellonenses como a los vecinos de los 134 municipios restantes la ilusión por pasear por nuestras renovadas y renaturalizadas calles y plazas, en las que el peatón es el protagonista; comprar en nuestros establecimientos comerciales; disfrutar de nuestra gastronomía…

Impacto económico

La campaña Abonem Castelló, además de ser una de las más demandadas, es una de las más efectivas, porque el dinero se queda justamente donde debe estar, en las cajas registradoras de nuestro pequeño comercio. En concreto, hablamos de un impacto económico de más de 1,6 millones de euros. Una cifra nada desdeñable que, como bien reconocen los propios beneficiados, consigue «dinamizar nuestra actividad, fidelizar a los clientes y fortalecer el tejido económico de la ciudad». Así lo indicó el pasado lunes el vicepresidente de Confecomerç, Mauro Gómez, en la presentación de la iniciativa que, como remarcó, «llega directamente al comercio».

Cada euro invertido en el comercio local se multiplica en creación de empleo, actividad y bienestar. Queremos que Castellón se consolide como una de las ciudades con mejor calidad de vida de España y un lugar ideal para establecerse, invertir y formar una familia. Vamos por el buen camino y así lo certifican nuestras calles y nuestras terrazas llenas, especialmente, los fines de semana y los nuevos negocios que abren sus puertas.

En estos últimos dos años, y siempre a partir de la escucha activa tanto de los comerciantes como de los vecinos, hemos ido incorporando importantes novedades a Abonem Castelló. La primera de ellas fue la elección de las fechas en las que los negocios preferían desarrollarla. Se eligió noviembre por ser un periodo de impasse, de contención de las ventas antes de la campaña de Navidad. De este modo, al focalizar el desarrollo de Abonem Castelló este mes, en esta ocasión del lunes, 3 al lunes, 24, activamos las compras tanto de los más previsores y que ya adquieren los primeros regalos pagando la mitad, como de quienes se quieren dar un capricho y ven una oportunidad única de hacerlo.

Cifra histórica

La segunda, la ampliación de la partida económica disponible. En 2024 ya batimos un récord, con 300.000 euros que se agotaron en menos de dos horas y, este 2025, dada la evidente demanda ciudadana y el indiscutible éxito, escuchamos a los castellonenses y, como ya les he comentado, alcanzamos la cifra histórica de 800.000 euros.

Además, para que cada vez sean más los castellonenses que acceden. Esta vez, se han fijado dos turnos de venta. Al principio de este artículo se lo decía pero es importante que lo tengan en cuenta, a las 10.00 h. se distribuirán los primeros 400.000 euros a través de www.bonoscastellodelaplana.es y, a las 16.00 h., los 400.000 euros restantes, en el mismo enlace.

De nuevo, como ya ha sucedido con la reforma del Mercado Central, el Censal Park o la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), a la hora de llevar a cabo actuaciones relevantes para la ciudad este ejecutivo municipal recoge las propuestas de los principales implicados. Nuestra apuesta por un Castellón de todos no es una frase vacía sino una realidad que se demuestra con hechos como los que les acabo de detallar. Seguimos.

Alcaldesa de Castellón