Opinión | LA RÚBRICA
Identitat i memòria
A Vistabella del Maestrat, cada racó guarda un fragment de la nostra història. Als tossals i masos del terme, com el Tossal de l’Albagés o el Mas del Collet, encara ressona la memòria d’aquells que van perdre la vida durant la Guerra Civil al Front de Llevant. Amb la cinquena campanya d’exhumacions, l’equip d’ArqueoAntro ha permés localitzar tres noves víctimes, i ja en són quinze les persones rescatades de l’oblit. És un treball científic i humà que retorna la dignitat a les famílies i al conjunt del poble, i que no seria possible sense la dedicació d’aquest equip i el suport del Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica i la FEMP.
Una forma de futur
Però la memòria no és només mirar enrere; és també entendre qui som i què volem ser. Els pobles de l’interior, com Vistabella del Maestrat, sabem que conservar la història i el patrimoni és essencial per mantindre viva la nostra identitat i transmetre-la a les noves generacions, perquè la memòria és també una forma de futur i de justícia.
Per això, mentre honorem i recordem el passat, celebrem el present amb la XVI Fira de Tots Sants, que ompli els carrers de vida, tradició, cultura i orgull de poble. Recordar i viure són dues cares d’una mateixa voluntat: mantindre viu un poble que sap d’on ve per saber cap on va. Continuarem reclamant suport i recursos per a la recuperació de la memòria històrica, perquè sense recordar el passat no hi ha futur.
Alcalde de Vistabella
