Opinión | EL TURNO
Noviembre es Bienestar Social en Peñíscola
Nuestro equipo del área de Bienestar Social ha dado comienzo durante estos últimos días del mes de octubre a la habitual programación de Noviembre es Bienestar Social con el objetivo de visibilizar la tarea de los Servicios Sociales municipales en nuestro municipio.
El mes de noviembre programa la conmemoración y celebración de jornadas internacionalmente reconocidas como el Día de la Infancia, el Día Internacional por la Tolerancia o el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, por eso este fue el mes elegido para proyectar actividades de concienciación y formación en este ámbito.
Desde el Ayuntamiento de Peñíscola se impulsan actividades para todos los tramos de edad a lo largo de todo el año y el mes de noviembre lo fijamos en el calendario como una pequeña muestra o resumen de las posibilidades y capacidades de los servicios que prestamos a la ciudadanía, especialmente a los colectivos más vulnerables y en riesgo de exclusión.
Programación
Este año, concretamente, una treintena de actividades se llevan a cabo en el marco de la programación prevista que incluye talleres de alfabetización digital, charlas sobre herencias y sucesiones, sesiones de risoterapia, danzaterapia, maternidad, alimentación para el paciente oncológico, sexualidad para el paciente oncológico, economía financiera, violencia de género y redes sociales, autocuidados del cuidador de dependientes, alimentación saludable, taller de prevención de timos y estafas, programa de envejecimiento activo, taller para la elaboración de camisetas, formación en materia de extranjería o uso de la App sanitaria.
El Punto Violeta estará, además, presente en el Recinto de las Fiestas de Invierno de Peñíscola.
Participación ciudadana
Un mes marcado sin duda por mucha actividad y una programación interesantísima en la que no solo ponemos en valor todo el trabajo de los Servicios Sociales y el área de Bienestar Social, sino que ponemos el acento en la participación ciudadana y la concienciación sobre la importancia de construir una Peñíscola mejor para todas y todos.
Alcalde de Peñíscola
