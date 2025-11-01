Los poetas sostienen el mundo

Cartel del Alto Palancia Lit Fest 2025. / MEDITERRÁNEO

«Cuando el mundo editorial implosione… serán los poetas los que sepan cómo seguir adelante». Esta frase de Maggie Nelson, extraída de su colección de ensayos Como el amor. Ensayos y conversaciones (Anagrama) —traducción Damià Alou—, resuena hoy con una nitidez casi profética. En tiempos en los que la literatura (o el mundo editorial, más bien) parece medirse en beneficios e influencers, la poesía sigue siendo –por suerte– un territorio de resistencia. Un lugar donde el diálogo y la escucha aún valen más que el rendimiento o la visibilidad.

Esa es, quizá, la mayor enseñanza del Alto Palancia Lit Fest, que vuelve este año con el lema Renovablebestia, para recordarnos que también la palabra puede ser una forma de energía transformadora. Lo que sucede en esta comarca castellonense, lejos de los centros de poder cultural, es una demostración de que la literatura no necesita grandes focos para brillar. Solo necesita raíces.

Durante diez días, localidades como Geldo, Almedíjar o Soneja se convierten en escenarios vivos donde la poesía se mezcla con la tierra, con los árboles y con la gente. Allí estarán Miriam Reyes, última Premio Nacional de Poesía, Francisco Ferrer Lerín, Rosa Lentini, Luis Melgarejo o Gabi Martínez, entre otros, dialogando con un territorio que se transforma, que busca nuevas formas de convivencia entre lo natural y lo humano.

El festival, impulsado por Vociferio y Lalenta-Invernadero Cultural, no solo celebra la palabra: la sitúa en el centro de una reflexión sobre lo que entendemos por progreso. Frente a la desmesura tecnológica, propone la lentitud del verso; frente al dominio de las empresas, la comunión entre cuerpo, paisaje y lenguaje.

Porque, como dice Nelson, cuando todo lo demás se derrumbe, serán los poetas quienes sepan cómo seguir adelante. Y el Alto Palancia, este año, vuelve a recordárnoslo.