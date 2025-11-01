Pasar a la acción frente al ‘bullying’

Los recientes casos de acoso escolar registrados en Castellón y de los que Mediterráneo se ha venido haciendo eco, no son episodios aislados, sino síntomas de una realidad estructural que desde nuestro sistema, basado en el respeto a las normas de convivencia, aún no hemos sabido abordar de manera eficaz. La agresión grabada a una joven, la violencia continuada contra una alumna de Primaria y el acoso verbal y físico denunciado por un adolescente en Castelló conforman un patrón: la consolidación de una violencia relacional en el entorno escolar que desborda los mecanismos tradicionales de prevención y respuesta.

Explica Save The Children en estas mismas páginas que uno de cada seis estudiantes de Primaria y Secundaria sufre acoso escolar, y uno de cada cinco ha sido víctima de ciberacoso. La cifra se ha duplicado en los últimos cinco años. Este aumento no solo refleja una mayor incidencia, sino también una mayor visibilidad propiciada por la exposición digital y la normalización de la violencia simbólica entre iguales. En este contexto, las redes sociales actúan como multiplicador del daño, al extender el acoso más allá del espacio físico y hacerlo permanente, viral y sin límites temporales.

El análisis de este fenómeno exige superar la lectura moral y centrarse en su dimensión estructural. El bullying no es únicamente un problema de conducta individual, sino la manifestación de un déficit sistémico en la gestión de la convivencia escolar. Las instituciones educativas, presionadas por la falta de recursos, han tendido a tratar el acoso como un conflicto puntual, cuando en realidad responde a dinámicas de poder y exclusión profundamente arraigadas en la cultura escolar y sociofamiliar.

Reacción tardía

La escuela, en su diseño actual, sigue priorizando los resultados académicos sobre los emocionales. La formación en convivencia y la educación emocional ocupan un lugar marginal en los planes de estudio, y la capacitación del profesorado en la detección temprana del acoso se muestra insuficiente. El resultado es un ecosistema donde las conductas de dominio, exclusión o burla se reproducen sin una respuesta pedagógica adecuada. En muchos casos, los centros reaccionan de forma tardía o defensiva, temiendo el impacto reputacional que la denuncia pueda generar.

A ello se suma una brecha digital que el sistema no ha sabido gestionar. El auge del ciberacoso ha desbordado la capacidad de intervención de los docentes y de las familias. El anonimato, la rapidez y la viralidad de las redes sociales convierten la agresión en un fenómeno incontrolable, donde los límites de la razón se diluyen. Los menores reproducen en el entorno digital las mismas jerarquías de poder y exclusión que observan fuera de él, amplificadas por la lógica de la exposición constante. Frente a esta realidad, se ha anunciado la actualización del decreto de convivencia que se viene promoviendo desde la Generalitat, con el objetivo de adaptar la normativa al contexto digital y dotar a los centros de herramientas más contundentes frente al acoso. La medida, aunque muy necesaria, corre el riesgo de centrarse exclusivamente en el castigo, sin abordar las raíces culturales del problema.

La violencia entre iguales no surge de la nada. Más bien es el reflejo de un entorno social donde la humillación se banaliza, el éxito se mide en visibilidad y la empatía se debilita. Por todo esto hay que pasar a la acción, eliminar posibles focos y trabajar en la prevención.