Que el Grau de Castelló está más vivo que nunca, es un hecho. Solo hay que echar un vistazo a la fiesta multitudinaria de este fin de semana. El viernes tarde y noche, las aterradoras máscaras de Halloween llenaron sus calles. A mí no me gusta nada esa celebración, qué quieren que les diga. Pero eso es asunto mío. No es menos cierto que cada año esta actividad claramente anglosajona coge más fuerza entre los jóvenes españoles.

Ayer, además, se celebró un desfile friki que hizo las delicias de propios y extraños. Un sinfín de personajes salidos del cine, las novelas, los cómics, los tebeos, y la imaginación de unos y otros, llenó la plaza de Sète, el Moll de Costa y el Paseo Buenavista. Animación a raudales para los pequeños de la casa, y para los no tan pequeños. El Grau se mueve. Se vive. Se saborea y se siente.

Los restauradores del barrio marinero, con su buen hacer, ayudaron a que este fin de semana fuera mágico. Si aún no se han pasado por el distrito marítimo, queridos lectores, les emplazo a que lo hagan. Hoy todavía queda una mañana llena de sorpresas. De príncipes y princesas, de pintacaras, cuentacuentos, cantajuegos y demás. Toda una mañana de diversión a raudales.

El Grau coge velocidad de crucero y ya no hay quien lo detenga. En breve disfrutaremos de las fiestas navideñas, después de Carnaval, en medio añito llegará Sant Pere y así suma y sigue. Que se preparen sus competidores lúdico turísticos, porque, con sus playas a la cabeza, el Grau tiene muchas ganas de plantar cara y pelear por su merecidísimo lugar en el podio turístico provincial.

* Pablo Sebastiá es escritor