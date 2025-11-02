Opinión | La ventana de la UJI
Reclam a l'UJI: més enllà del teló
Arriba novembre i, un any més, el pols cultural de les comarques de Castelló batega al ritme que marca la Mostra d’Arts Escèniques Reclam de la Universitat Jaume I (UJI).
El Reclam de 2025 ens convida a submergir-nos en el teatre, la dansa i altres formes d’expressió. Però abans de centrar-nos en la qualitat artística que sense cap dubte ens ofereix, és crucial reflexionar sobre què significa realment que una universitat sostinga una iniciativa d’aquesta magnitud. El Reclam no és només una recopilació d’espectacles; és una declaració de principis sobre el rol ineludible de la cultura en l’educació superior i la societat.
La universitat, per definició, ha de ser un far de coneixement i pensament crític. Limitar la seua funció a la transferència teòrica, tècnica i ocupacional o, en aquest cas, a l’entreteniment, és reduir el seu potencial humanista. La cultura a l’UJI és el territori comú on germina la formació integral de l’estudiantat i es desenvolupen les competències professionals i intel·lectuals dels qui fem de la universitat la nostra vocació. La cultura no és un extra curricular, sinó un component intrínsec, un eix de l’Humanisme. Aquest és el model cultural de l’UJI.
En un món laboral que demana innovació constant, l’exposició a l’art fomenta el pensament lateral i la capacitat d’imaginar solucions diverses, essencials per a qualsevol disciplina, des de l’enginyeria fins a la filosofia. En particular, les arts escèniques ens exposen a narratives complexes, dilemes morals i realitats socials incòmodes. Ens forcen a qüestionar el que hi ha establert i a debatre, habilitats que defineixen una persona formada i amb competències aptes per al desenvolupament del pensament crític.
Si la cultura és essencial, les arts escèniques posseeixen, a més, una virtut única: la seua naturalesa viva i comunitària. El teatre i la dansa són poderoses eines de reflexió social. Són capaces de donar veu a qui no en té, de desenterrar memòries o de plantejar futurs distòpics. Una representació impactant es fixa en la ment i genera un diàleg intern i extern molt després que s’haja abaixat el teló.
L’escenari actua com un espill amplificador de la condició humana. Veure i sentir cultura en directe és un acte d’empatia obligatòria. Aquesta experiència compartida no sols ens enriqueix individualment, sinó que reforça el nostre senti de comunitat i pertinença.
XXXIII edició
En comprometre’s amb la XXXIII Mostra Reclam, la Universitat Jaume I demostra que la seua missió, a més de l’obtenció d’un títol i d’estar al cim del progrés científic i la transferència, va més enllà, fa cultura i incorpora la sensibilitat cultural com a valor formatiu i com a inversió en la qualitat humana de la seua comunitat i de la societat en general. El Reclam evidencia que l’UJI no només forma grans professionals, sinó que aspira a construir una ciutadania conscient, creativa i profundament humana. Una universitat sense cultura és un cos sense ànima.
El Reclam és un festival que ix del campus per a abraçar diverses poblacions. L’UJI es converteix en un agent dinamitzador que irradia cultura, combat la bretxa d’accés a l’art i enforteix el teixit social de la nostra província.
La programació és una àmplia mostra que engloba una bona varietat de formats que ha començat amb l’espectacle Gola, protagonitzat per Oriol Pla, que està nominat als International Emmy Awards com a millor actor pel seu paper en la sèrie Yo adicto, i finalitza el 30 de novembre a Benicàssim amb Rube, de la companyia Alodeyá, un espectacle de circ per a tots els públics. Un exemple únic d’activitat cultural expandida que es prolongarà durant tot el mes de novembre. Podeu consultar la programació completa i actualitzada en www.reclam.uji.es.
El Reclam és un projecte conjunt de totes les persones que des de les institucions en què treballen el fan possible. A més de l’UJI, l’equip el formen les regidories de Cultura dels ajuntaments d’Almassora, Benicàssim, Benicarló, Burriana, Betxí, Castelló de la Plana, Vila-real, Vilafranca i Vinaròs; la Diputació de Castelló; l’Institut Valencià de Cultura; la Fundació Caixa Castelló i el Centre Penitenciari Castellón II d’Albocàsser. Gràcies per tant.
Convidem tota la comunitat universitària i la ciutadania a participar de manera activa en aquest esdeveniment. No es tracta de consumir oci, sinó de comprometre’s amb un acte d’enriquiment personal i d’afirmació del nostre esperit crític. El Reclam us espera.
* Carmen Lázaro és Vicerectora de Cultura, Llengües i Societat de la Universitat Jaume I
