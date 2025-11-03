El dilema: ¿IPC real o estimado?

Ha llegado el otoño, tiempo de abrir el cajón de las cosas que quedaron pendientes y afrontar los nuevos retos a los que nos enfrentamos. Entre ellos, la nueva negociación del IX Convenio Autonómico del Azulejo en el que la patronal ASCER pretende subidas salariales de 2% en 2026, 1,5% en 2027 y 1,5% en 2028 (el IPC actual en Castellón se sitúa en el 3,9%), uno de los motivos argumentados, los costes de las personas trabajadoras. Con lo que hay que preguntarse, si el coste fuese de la compra de maquinaria nueva, ¿sería inversión o coste? Las personas trabajadoras son una inversión, no un coste. Son el motor que hace que las empresas funcionen y en consecuencia que generen esos beneficios tan ansiados por las mismas que UGT FICA Comarques de Castelló, como parte social, queremos que tengan un reparto justo. No hay que olvidar que con los salarios actuales nos encontramos que se debe hacer frente a alquileres que están por las nubes, hipotecas inasumibles, salarios cada vez más cerca del SMI y un IPC que lleva una proyección poco predecible pero que se vislumbra al alza. Si ASCER tiene tan claro que el IPC tiende a un descenso anual, no se entiende que no vaya directamente al IPC real +1% propuesto por la parte social. Lo que más sorprende ante esta postura, es que las empresas del sector tienen actualmente un problema para atraer a la juventud para el tan ansiado relevo generacional que no se acaba de producir y si su manera de hacer atractivo un sector con turnos, nocturnidad, trabajos en festivos, sábados, domingos… es no sólo no incentivar ese esfuerzo y sacrificio de las personas trabajadoras en su vida personal y familiar, si no que tengan menos poder adquisitivo. Creo que esto merece una gran reflexión por su parte y desde luego esperamos que en las próximas reuniones de la Comisión negociadora se afronte este y otros temas de una manera más consciente de la realidad actual.

Y en medio de todo esto se introduce poco a poco en las empresas, la tan comentada IA. Otro reto que en breve vamos a tener que afrontar juntos y como siempre UGT FICA Comarques de Castelló estará defendiendo derechos.

* Javier Ferreres es Secretario General de UGT-FICA Comarques de Castelló.