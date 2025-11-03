Dicen que no hay mal que cien años dure. Y a eso se aferra mi pueblo.

L’Alcora ha sido y es un municipio rico gracias a la cerámica. Tierra que creó riqueza y con ella bienestar. El empleo que garantiza calidad de vida a miles de familias.

Esas fortalezas han empezado a dinamitarse. Empezando por los hogares. Porque el objetivo de quien gobierna ha dejado de ser el pueblo para centrarse en el ego.

En 2024 el alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, liquidó el ejercicio económico en números rojos. No hace falta ser experto en matemáticas para concluir que se gastó aquello que no se tenía. Y los números son los números.

Esa regla matemática que cualquier hogar conoce no la respetó el alcalde. Cegado por la Real Fábrica, su obra faraónica, despilfarró y ahora paga l’Alcora.

La basura, a razón de 137 euros por vivienda. En 2026, serán 152 euros.

El IBI industrial se dispara para recaudar más de 500.000 euros extras en 2026. No hay recato ni responsabilidad cuando se pone en la diana un sector que es nómina para miles de familias de nuestro pueblo.

Y mientras cierran negocios y bajan la persiana comercios de toda la vida, Falomir sigue con la tijera para imponer recortes que paga l’Alcora.

Desde aquí, como hemos hecho en innumerables ocasiones, pedimos al alcalde responsabilidad. Su malgasto no puede ser la condena de nuestro pueblo. Su ego no puede lastrar nuestra economía.

L’Alcora es lo primero. Y si lo olvida, el pueblo se lo recordará.

* Vicente Mateo es portavoz del PP en l'Alcora