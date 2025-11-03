En el Ayuntamiento de Onda estamos muy felices porque ya tenemos en marcha las obras de la Mico Gaming Zone, un precioso proyecto que transformará los terrenos exteriores del convento de los Padres Carmelitas y del Museo del Carmen en un moderno complejo de ocio y de deporte al aire libre. Con una inversión municipal de 357.000 euros, este espacio degradado y en desuso durante muchos años, se transformará en un enclave de referencia para los niños, los jóvenes y las familias ondenses. De este modo devolveremos la vida a un lugar histórico y que forma parte de los recuerdos de infancia de un gran número de ondenses. Recuperamos patrimonio, creamos instalaciones modernas y de vanguardia y generamos un punto de encuentro, ocio y deporte para todas las edades.

Este proyecto contempla la creación de pistas deportivas polivalentes, la recuperación del frontón, zonas de juegos infantiles, mesas de ping-pong, área de pícnic, así como nuevo arbolado y un aparcamiento que garantiza la accesibilidad universal para todos. La actuación, presidida por los criterios de sostenibilidad y con un enfoque intergeneracional, para que pueda ser disfrutada por pequeños y mayores, nos tendrá durante tres meses en obras, teniendo en cuenta que forma parte de un proyecto mucho más amplio y ambicioso con el plan integral de recuperación del conjunto de “El Carmen”, que también incluye la renovación futura del histórico Museo de Ciencias Naturales.

Con estas dos actuaciones reafirmamos el compromiso de Onda por cuidar su patrimonio e identidad, uniendo tradición y modernidad en un mismo espacio, y ofrecer un lugar para la práctica de deporte al aire libre y de encuentro para familias y grupos de amigos.

No estamos ante unas obras más y eso lo sabemos todos los ondenses. Mico Gaming Zone es una mirada al futuro en un enclave precioso y rodeado de naturaleza que nos remueve sentimientos y recuerdos. Todos los ondenses tenemos historias personales que nos unen a este espacio que ahora vamos a poner en valor: días de diversión con los compañeros del cole en una excursión, escapadas con la familia e incluso… alguna que otra cita romántica (¡ups!). Mico Gaming Zone ya empieza a ser una realidad y los ondenses sonreímos al ver como vamos haciendo de Onda esa gran “Ciudad de la Infancia”.

* Carmina Ballester es alcaldesa de Onda