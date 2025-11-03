La seguridad laboral ante el clima extremo

Hace un año, la dana que azotó parte de la provincia de València en octubre de 2024 nos recordó que el cambio climático ya no es una amenaza futura, sino una realidad que golpea nuestro territorio. En el norte del País Valencià, y especialmente en las comarcas del interior de Castelló, las consecuencias se traducen en nevadas, heladas y temporales que paralizan pueblos, carreteras y actividades esenciales. Ante estas evidencias, CCOO PV ha dado un paso decisivo presentando un documento de criterios técnicos y recomendaciones sindicales para impulsar la negociación de protocolos específicos ante Fenómenos Meteorológicos Adversos (FMA).

Este marco común busca proteger la salud y seguridad de las personas trabajadoras y garantizar el cumplimiento del artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Porque cuando el termómetro baja bajo cero o las carreteras quedan cortadas por la nieve o el agua, no se trata solo de productividad: se trata de vidas. En sectores como la agricultura, la ganadería o la sanidad tan importantes en nuestras comarcas las condiciones extremas pueden poner en peligro la integridad física de quienes sostienen la economía local.

La propuesta sindical plantea un sistema de respuesta vinculado a los niveles oficiales de alerta meteorológica. Así, en función de la gravedad, se establecerían medidas que van desde la reorganización del trabajo y el teletrabajo, hasta la suspensión temporal de la actividad. Además, se refuerza el papel de las delegadas y delegados de prevención, que deben participar activamente en la evaluación de riesgos y decisiones.

También se subraya la necesidad de atender las circunstancias personales: personas especialmente sensibles, mujeres embarazadas, responsabilidades de cuidados o dificultades para desplazarse ante carreteras heladas. La protección debe ser integral, porque la seguridad laboral empieza mucho antes de llegar al puesto de trabajo.

En definitiva, la emergencia climática exige un nuevo enfoque en la negociación colectiva. No basta con reaccionar ante una nevada o una dana; debemos anticiparnos, planificar y adaptar la organización del trabajo a una realidad climática cambiante. Solo así podremos garantizar empleo seguro, territorios resilientes y justicia social .

* Mª Lidón Calvo Sánchez es Secretaria de Empleo de la UI CCOO Comarques del Nord