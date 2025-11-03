‘Vixca, vixca, vixca’

Los tres vixcas con los que acaba el himno regional valenciano, recogido en nuestro Estatuto y en la Ley de Símbolos 8/1984. Himno cuya letra tanto en castellano, como en valenciano escribió Maximiliano Thous en 1909 y del que en este año celebramos el centenario de su proclamación oficial, que fue en 1925. La palabra vixca aparece en los textos clásicos del siglo de oro valenciano, o sea, desde hace más de 500 años. Sobre todo la gente la ha venido usando con normalidad en sus conversaciones ordinarias en el valenciano auténtico. La Generalitat valenciana lo usó para su campaña institucional del 9 de Octubre como mensaje de celebración, orgullo y respeto por la identidad valenciana. Pero parece que todos estamos equivocados según la Academia Valenciana de la Lengua. ¿De que lengua?, ¿ de la catalana?. Cual no es mi sorpresa con la apertura de un debate lingüístico porque la citada Academia no reconoce esta grafía y dice que es una falta de ortografía, que va con «s» y no con «x», o sea como en catalán. Me pasmo con que esta creación política artificiosa de Zaplana por exigencias de Pujol a Aznar venga a amargarnos la vida y crear tensiones entre los valencianos. Una auténtica vergüenza, jaleada por Compromís y los medios de comunicación catalanes y por algunos ignorantes y/o traidores como Diana Morant. Esto deja ver con claridad la inutilidad de dicha institución, que suplantó a la Real Academia de Cultura Valenciana con más de 100 años de antigüedad, que es la que tiene la auctoritas en el tema. Lo mejor que desaparezca. Vixca Valencia.

* Joaquín Serrano es notario y doctor en Derecho