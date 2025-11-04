La responsabilidad en política

Ayer escuché la declaración institucional del president de la Generalitat, Carlos Mazón. Dimite, aunque quedan incógnitas políticas por resolver sobre el futuro inmediato del gobierno valenciano, si conseguirán una mayoría para investir a un nuevo president, lo que depende directamente de Vox, o se convocarán elecciones autonómicas anticipadas. Lo que es evidente es que la dimisión llega demasiado tarde. El president dejó de ser el president de los valencianos y valencianas el 29 de octubre del 2024. Y lo dejó de ser por su decisión de no estar donde tenía que estar. Nada había más importante aquel día, y nada justifica que no anulase su agenda prevista ante la gravedad de los acontecimientos.

Llevo defendiendo desde hace más de un año que la Administración del Estado (el Gobierno de España y el de la Generalitat valenciana) falló antes, durante y después de la tragedia. Antes porque no supieron prevenir, ni con obras necesarias y suficientes, ni con los avisos necesarios a la población. Durante, porque no supieron dar una respuesta adecuada cuando ya se estaba generando la situación de emergencia. Y después, porque las obras de reconstrucción van lentas, hay personas que siguen sin poder acceder a sus viviendas (no pueden tirar de la cadena del wc) o no pueden salir de ellas (personas con movilidad reducida para los que sigue sin repararse los ascensores). También por el espectáculo que unos y otros dieron a las pocas horas de lo sucedido, tratando de justificar lo que no habían hecho, buscando responsabilidades en el otro… cuando en algunos lugares no había llegado nadie de la Administración para ayudar. Nadie. Solo voluntarios que sacaron a relucir las vergüenzas de un Estado que no estuvo a la altura de las circunstancias.

Y lo peor, no se han desbloqueado las obras de encauzamientos de barrancos en todo el país que siguen en un cajón de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), órgano dependiente del Gobierno de España. Y que sí, también tienen (y mucha) responsabilidad o irresponsabilidad en lo sucedido y en lo que podría volver a suceder.

En todo esto ha sobrado mucha ideología, partidismo y trincheras, y sigue faltando gestión.

Alcalde de Nules y presidente de Unión Municipalista