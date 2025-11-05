Parece que Compromís y el PSOE se han enfadado porque hemos cambiado el nombre de la plaza País Valencià por 9 de Octubre. Su reacción, además de confirmar lo que ya sabíamos (que son dos partidos separatistas y catalanistas), demuestra que vamos por el buen camino.

Durante años, la izquierda ha campado a sus anchas, imponiendo su relato y sus símbolos sin que nadie les plantara cara. Han usado la memoria histórica como arma política, tergiversando la verdad y adoctrinando desde las instituciones. Pero esta vez se han topado con Vox, y eso significa que las cosas están cambiando. Nosotros hemos venido a levantar banderas que llevaban demasiado tiempo caídas; a recuperar el orgullo de ser valencianos y españoles sin complejos; a dar la batalla cultural y a poner fin al revisionismo sectario que pretende dividir a los ciudadanos y reescribir la historia según los intereses de unos pocos.

Orden legal

El separatismo es inconstitucional, y el orden legal debe prevalecer en toda la nación. Además, el término País Valencià encierra la esencia del más rancio catalanismo que, igual que las leyes de memoria histórica (felizmente derogadas en la Comunidad Valenciana), debemos desterrar por invitar al separatismo y al sectarismo más divisivo. Vox ha llegado para mandar al cajón las falsas lecciones de la izquierda y dejar que cada ciudadano extraiga de la historia lo que libremente le dé la gana. La historia no la escribe la izquierda ni los progres de turno: la escribe el pueblo. Como dijo nuestro líder Santiago Abascal, reconstruiremos todo lo que destruyan y levantaremos todo lo que tumben: desde la economía hasta las cruces. Y esto es solo el principio.

Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castellón