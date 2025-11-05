Opinión | LA RUEDA
Día de Todos los Santos
Aún siento el aroma de las flores y el encuentro de personas con las que, en vida, coincidimos y que ahora ya se han ido. El pasado fin de semana celebramos lo que, en frase escueta como dicen en otras partes, podríamos designar como el Día de los muertos y, para nosotros, Todos los Santos o, en valenciano, Tot sants. Las visitas a los cementerios han sido pródigas en estos últimos días.
La fecha de esta celebración corresponde al papa Bonifacio IV, quien la instituyó el 13 de mayo del año 609, pero fue Gregorio III el que la trasladó al 1 de noviembre, en la Iglesia católica, que es la actual, seguida del 2 con el Día de Difuntos.
Los cementerios de la capital y los pueblos de nuestra provincia se vieron inundados de fieles, amigos y familiares con flores y oraciones a los difuntos.
Unión espiritual
La tradición en otras culturas alejadas de la nuestra es muy antigua, sobre todo, en Mesoamérica, en donde sigue celebrándose de manera general, pero, sobre todo, en México y en la tradición incluso precolombina, azteca y maya con el nombre de Día de los muertos, con prácticas y rituales gastronómicos, ente otros. La tradición sigue inspirándose en ellos y en la costumbre de comer las familias en los propios cementerios junto a la tumba de los allegados. Asimismo, estas prácticas o análogas siguen vigentes en la vieja Europa y, en su momento, en la prehistoria. Es una manera de unirse espiritualmente con los antepasados.
El nostre refranyer (diu Bernat Capó) arreplega aquesta circumstància: Per Tot sants guarda el ventall i trau els guants. O també aquesta sentència agrària: Tot sants sembra a dues mans. I també aquella que diu: Per novembre qui tinga que sembre.
Profesor
