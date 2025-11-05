La situación de la Comunitat Valenciana, pese a la dimisión de Mazón, sigue siendo insostenible. Desde la devastación de la dana de octubre de 2024, y tras un año del desastre, el 74% de los fondos destinados a la reconstrucción permanece sin ejecutar.

La lentitud en la recuperación y las protestas ciudadanas que se repiten cada mes han configurado un clima de necrosis institucional. Un deterioro que recuerda a la Gangrena de Fournier, una infección rápida y destructiva que avanza si no se actúa con decisión.

La Gangrena de Fournier es una infección bacteriana que causa la rápida destrucción de los tejidos blandos de la región genital, el perineo y el ano. Requiere tratamiento inmediato para evitar complicaciones o la muerte, y se caracteriza por dolor intenso, hinchazón, enrojecimiento y ampollas en el sitio indicado.

Elecciones inmediatas

En el Caso Ventorro la zona genital de Mazón y de los valencianos y valencianas tiene mucho que ver. Por ejemplo, es incomprensible que la dimisión del president no se haya acompañado de elecciones inmediatas. Posiblemente será porque considera que su región genital es más grande que la del resto de valencianos. No tiene en cuenta que el nivel de hinchazón y enrojecimiento de la Comunitat Valenciana ya es insoportable. Y que el dolor intenso que está generando en la ciudadanía hace meses que ya no es soportable.

El único que pudo tomar decisiones fue Feijóo, pero ahora el serrucho se le ha oxidado y el cadáver está servido. Y al president solo lo elegimos votando.

Urbanista