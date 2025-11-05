Nostalgia e ilusión

Nuestro calendario marca el final de un ciclo fallero y el inicio de otro, pero en una ciudad como Burriana, donde la pólvora y el arte efímero corren por las venas de cada vecino, ese cambio no es una simple transición de fechas, sino un acto solemne, cargado de emoción y, sobre todo, de profunda germanor. Nos encontramos, de nuevo, en ese momento agridulce que da el pistoletazo de salida a las Fallas de 2026.

Este próximo fin de semana, el Llar Fallero se convertirá en el escenario de muchos sentimientos acumulados durante todo un año. Será allí donde despidamos con el cariño que merecen a nuestras reinas falleras de 2025, Claudia Sabater y Valeria Cuadros. Acompañadas por las damas de la ciudad, sus cortes de honor y los representantes de las 19 comisiones, Claudia y Valeria pondrán el broche de oro a un año inolvidable. Su dedicación y el compromiso mostrado han sido ejemplares. Nos han representado con la elegancia y el fervor que exige un cargo de tanta responsabilidad, dejando huella en la memoria de los burrianenses.

Sus discursos de despedida, dirigidos al corazón de nuestro pueblo, serán la culminación de un sueño y el recordatorio de que las Fallas no son solo la semana de marzo, sino la construcción de esa historia común que se vive día a día. Desde el Ayuntamiento, como alcalde, solo puedo expresar a ambas mi felicitación y agradecimiento porque han sido un ejemplo de pasión y dedicación por nuestras fiestas.

Proclamación

Pero la Fiesta no se detiene. El ciclo fallero es una espiral de emociones donde una puerta se cierra para que otra, inmediatamente, se abra. Así, con la misma expectación y fervor, la semana siguiente dará comienzo la cuenta atrás definitiva para el nuevo ejercicio. Laura Sendra y Ana Olivas, nuestras reinas falleras de 2026, tomarán el testigo. Su proclamación es el primer gran día de su reinado, el momento en que, oficialmente, recibirán la insignia y el pergamino protocolarios que les acreditan como máximas representantes de todos los falleros de Burriana.

Noviembre se ha convertido, así, en un tiempo cargado de actos falleros que refuerzan los pilares de nuestras tradiciones. La dedicación, el compromiso, la germanor y el arte son los ingredientes que, año tras año, hacen de Burriana un referente cultural en la provincia. La sucesión de reinas y cortes no es simplemente un cambio de nombres; es la garantía de la continuidad de nuestra tradición más querida. Es poder sentir con unos días de diferencia la nostalgia de lo vivido y la ilusión de lo que está por venir. Es la eterna primavera fallera que, con cada ciclo, se renueva y fortalece.

Alcalde de Burriana