Pedro Sánchez, dimisión

La justicia, que es ciega, ejerce con equidad y equilibrio. Pero es evidente que el socialismo ni entiende de justicia ni tampoco de equilibrios, porque la balanza siempre cae del lado de Pedro Sánchez. ¿A alguien se le ocurre la remota idea de que esta Diputación de Castellón no aprobara presupuestos? ¿Se imaginan cómo reaccionaría el PSPV de Samuel Falomir?

Pues bueno, ese PSPV que es lacayo de Pedro Sánchez, calla y otorga. Aplaude a su jefe de filas y somete a su provincia. Porque lo primero era, es y sigue siendo el líder. La provincia nada importa.

Esta Diputación de Castellón no se ha cuestionado nunca cuáles son sus obligaciones. Ni nosotros, como gobierno, hemos dejado de cumplir nuestras competencias. Y lo hacemos con el respeto que nos merece nuestra tierra, los 626.668 castellonenses que saben que pueden confiar en un proyecto de superación y vanguardia para recuperar el liderazgo que garantice la prosperidad merecida.

Esa reconstrucción de la provincia que iniciamos hace más de dos años es la que hemos forjado todos los que hemos arrimado el hombro. Con la presidenta de la Diputación Provincial de Castellón, Marta Barrachina, a la cabeza. Para liderar el futuro que otros trataron de hundir.

Desde el 24 de noviembre de 2022, fecha de aprobación de los últimos Presupuestos Generales del Estado, no tenemos ni inversiones ni gestión por parte del Ejecutivo. Porque el socialismo ha normalizado el desgobierno que hoy venden como acción de gobierno. No hay presupuestos, no nos pagan lo que nos deben y, además, nos infrafinancian. Y esa situación, que puede parecernos trivial, nos priva de un corredor mediterráneo que garantice el transporte ferroviario que merecemos. Nos niega el desdoblamiento de la A-7, entre Vilanova d’Alcolea y la Jana, que garantice una autovía interior y nos conecte con Tarragona. Nos niega un Parador en Morella que provoca una pérdida patrimonial y económica incalculable. Y nos priva de inversiones clave en seguridad, porque hay cuarteles que se caen, literalmente, a trozos. Hablamos de esa comisaría de Vila-real, que evidencia el poco peso que tiene Samuel Falomir ante el Gobierno de España. Muchos años, demasiados. Ningún hecho, por más que José Benlloch lo vista de rosa.

Y como nuestra provincia es lo único que nos importa, pedimos a Pedro Sánchez que le haga un favor a nuestra provincia y a España entera y que dimita. Si todavía le queda un resquicio de ética. Porque su incapacidad al frente del Ejecutivo no puede privar a nuestra provincia, a España entera, de unos presupuestos que construyan país.

Elecciones

Frente a la destrucción de los principios democráticos, frente al derribo de los deberes constitucionales, ante la farsa de un presidente del Gobierno de España que solo se dedica a resistir, pedimos, con humildad, elecciones.

La dimisión no debería ser una cuestión a debatir, solo debería ser la obligación a cumplir. Porque si quien debe llevar las riendas del Gobierno de España no lo hace, lo justo, lo necesario, lo urgente, es que se vaya a su casa. Y deje que nuestro país avance.

Esta provincia de Castellón que se sometió al socialismo durante cuatro largos años, con un Compromís cuya única función fue la de sostener el peso como un cayado, es mucho más y merece mucho más.

Frente a unas reglas fiscales que son zancadillas, especialmente graves para los pueblos más pequeños, Pedro Sánchez sigue sin pagar lo que nos debe porque no actualiza transferencias a la cuenta de los ayuntamientos. Somos muchos más, pero Sánchez nos paga mucho menos.

200 millones

Estamos convencidos de que no hay mal que cien años dure. Que los más de 200 millones de euros que son de la provincia de Castellón y que Pedro Sánchez se resiste a transferirnos acabarán llegando con un Gobierno que crea en España. Porque tanto desprecio no hace mella en nuestro proyecto, solo nos empodera a seguir reclamando lo justo: Pedro Sánchez, dimisión.

La provincia sabe que en 2026 contará con 50,9 millones decididos a prosperar. Més que mai, la provincia de Castellón sabe que cuenta con la palabra que cumple de Marta Barrachina.

Más plan Impulsa para dar libertad a nuestros pueblos. Para que decidan, con 32,5 millones de euros, si quieren invertir en proyectos o sufragar gasto corriente.

Más Fondo de Cooperación para proteger el futuro con 15,2 millones de euros. Porque los más pequeños deben seguir siendo los más grandes.

Más Fondo para la Lucha contra la Despoblación porque menos debe significar más y para ello dedicamos 2,2 millones de euros.

Y más Fondo de Cooperación para Municipios Turísticos, con 931.000 euros destinados a fidelizar a quien nos visita, porque queremos que repita.

Más provincia. Más Castellón. Más España.

Vicepresidenta de la Diputación