La accesibilidad a la playa, una prioridad

Uno de los deberes de los poderes públicos es garantizar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones y ello supone abordar los problemas de accesibilidad con los que muchos ciudadanos con movilidad reducida se encuentran a la hora de acceder a los espacios públicos, y entre ellos, a nuestras playas. Es por ello que desde el Ayuntamiento de Oropesa del Mar estamos llevando a cabo una serie de obras y actuaciones en el paseo de Morro de Gos que supondrán un embellecimiento del paseo, con la reposición de baldosas o el repintado de las velas de acceso a la playa, una mejora en la seguridad de los usuarios con la reparación de estructuras de hormigón en mal estado, un uso más racional del mobiliario urbano con la reubicación de los bancos, una armonización estética mediante la unificación de los colores del paseo, pero sobre todo y más importante, conseguirán una mejora en la accesibilidad de los usuarios a la playa.

Regresión

La playa de Morro de Gos cuenta con 11 accesos a través de escaleras y con cuatro accesos mediante rampa. La regresión sufrida por la playa de Morro de Gos ha supuesto que los pasamanos colocados en los accesos de escalera, hayan quedado demasiado altos, suponiendo ello que el último, o incluso los dos últimos escalones, tengan que ser bajados por los usuarios sin el apoyo imprescindible del pasamanos. En esta actuación cambiamos los actuales pasamanos por otros de acero inoxidable que llegan hasta el final (o el principio, según se mire) de cada una de las escaleras de acceso. Respecto a los accesos mediante rampa, originariamente existían cuatro rampas de acceso a la playa. El temporal Gloria de enero de 2020 se llevó por delante las dos rampas de acceso a la playa situadas en la zona central del paseo, no habiendo sido las mismas repuestas hasta ahora. Por lo tanto, a las dos rampas de acceso existentes en la actualidad, situadas en los extremos del paseo, zona de la plaza Mallorca y zona de la avenida del Mar, se le suman las rampas ubicadas entre las calles Málaga y Navarra y las calles Vitoria y París. De este modo conseguiremos que el acceso a la playa de Morro de Gos, tanto por escalera como por rampa sea accesible y seguro para todos.

Concejala de Playas en el Ayuntamiento de Orpesa