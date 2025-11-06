Opinión | BUENA PREGUNTA
La era de las alianzas
La inteligencia artificial entra en una nueva fase. Tras el entusiasmo de los lanzamientos y la carrera por los modelos más potentes, llega el momento de las posiciones. Las grandes tecnológicas ya no compiten por quién tiene la mejor IA, sino por quién controla su distribución, su acceso y su integración. La batalla ya no se libra solo en los laboratorios, sino en las alianzas. Es una faceta menos visible de la IA, pero igual de determinante: la de quién la sostiene, la financia y la reparte.
OpenAI ha reforzado su alianza con Microsoft tras un nuevo acuerdo que amplía su participación y asegura miles de millones en uso de Azure, consolidando una relación que combina dependencia e influencia. A la vez, la compañía amplía su huella con Atlas, su navegador con IA integrada, y nuevas divisiones orientadas a educación y empresa. Google sigue su despliegue global de Gemini, ahora presente en Chrome, Android y su nuevo modo de búsqueda con IA en Europa. Amazon gana terreno con un acuerdo para ofrecer los modelos de OpenAI en AWS, rompiendo parcialmente la exclusividad de Microsoft. Meta convierte su asistente de IA en fuente directa de negocio: desde diciembre, las conversaciones con el usuario alimentarán su sistema publicitario. Y Apple, más prudente y desorientada en apariencia, mantiene su estrategia de cooperación selectiva.
Control
Cada movimiento tiene un patrón común: consolidar ecosistemas. La IA deja de ser un producto aislado para convertirse en infraestructura. Se compran startups, se cierran integraciones, se firman pactos. La innovación pasa del terreno de la creación al del control. Y con ella, la independencia del usuario se reduce un poco más. Estas alianzas no siempre son signos de madurez. A veces son maniobras defensivas, respuestas a la presión regulatoria o a los costes de entrenamiento. Otras veces, estrategias de supervivencia. Pero en conjunto marcan una dirección clara: el poder se concentra.
Si 2023 fue el año del asombro y 2024 el de la adopción, 2025 se recordará como el de las alianzas. La IA ya no busca titulares, busca territorio.
Director y chief strategy officer de Twelfhundred. Profesor UJI
