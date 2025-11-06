Un PP de mal en peor

Cuando una persona decide presentarse a unas elecciones municipales sabe que, si consigue el acta de concejal, puede acabar en el gobierno o en la oposición. Es parte del juego democrático. Pero lo que debería tener muy claro cualquier representante público es que, esté donde esté, tiene la oportunidad (y la obligación) de trabajar por su pueblo. En política municipal no hay excusas: si uno tiene ganas, siempre puede sumar, aportar y mejorar el día a día de sus vecinos y vecinas.

Por suerte, en l’Alcora la ciudadanía decidió en las últimas elecciones confiar en un equipo de gobierno amplio, con 11 concejales comprometidos con su pueblo. Un gobierno que trabaja cada día, con responsabilidad y con ilusión, para que l’Alcora siga avanzando. Y menos mal que fue así, porque enfrente tenemos un grupo de la oposición que ha demostrado que vino a la política no para trabajar, sino para cobrar un sobresueldo sin mover un dedo.

El Partido Popular de l’Alcora, con sus cinco concejales, es hoy un reflejo del señor Carlos Mazón: un grupo totalmente teledirigido desde la dirección provincial del PP en Castellón. En lugar de aportar ideas o propuestas, se dedican a difundir bulos y falsedades que nada tienen que ver con la realidad.

Un ejemplo muy claro: han repetido hasta la saciedad que «nos hemos gastado todo el dinero del Ayuntamiento en la Real Fábrica». Falso. En 2024 el Ayuntamiento destinó cero euros a inversiones en la Real Fábrica, y en 2025 tan solo 22.869 euros para trabajos técnicos de redacción de proyectos que nos permitirán solicitar subvenciones destinadas a este tipo de proyectos. Hacer afirmaciones así solo puede explicarse desde la ignorancia, el desinterés o la mala fe.

Porque, además, todos los meses el Ayuntamiento les paga unas dietas para ejercer su trabajo de oposición, un trabajo que brilla por su ausencia. Si vinieran a los actos que se celebran en el pueblo, entre ellos los que se llevan a cabo en la Real Fábrica, podrían comprobar por sí mismos que hace dos años que no se realiza ninguna inversión en este edificio. Eso sí, en los próximos meses empezaremos obras importantes gracias a las subvenciones de Europa y del Gobierno de España que hemos conseguido con mucho trabajo y dedicación. Pero incluso que consigamos ayudas parece que les molesta. Si por el PP fuera, hoy la Real Fábrica sería un solar vallado y lleno de maleza, a la vista está que, desde 2016, año en que iniciamos este proyecto de recuperación, han estado en contra de cada avance.

Mentir y esperar

Esa forma de hacer política recuerda mucho a la del propio Mazón: mentir descaradamente y esperar que algo quede. Pero la gente de l’Alcora sabe perfectamente distinguir quién trabaja por su pueblo y quién solo busca rédito partidista. El Partido Popular de l’Alcora perdió el rumbo hace más de una década, y a día de hoy sigue sin proyecto y sin propuestas.

Otro ejemplo reciente lo demuestra. A principios de este año, el Ayuntamiento de l’Alcora tuvo que tomar una decisión importante: adelantar el dinero para pagar las nóminas de los trabajadores de Servicios Sociales y mantener abierto el centro de día, porque la Generalitat valenciana (gobernada por el PP) no había transferido los fondos que nos corresponden. ¿Sabéis qué hizo el PP de l’Alcora? Se abstuvo. Les dio igual que los trabajadores se quedaran sin cobrar o que el centro de día tuviera que cerrar. Prefirieron mirar hacia otro lado antes que asumir que su propio gobierno autonómico estaba fallando a los alcorinos y alcorinas.

Y mientras tanto, llevan un año entero criticando la tasa de basuras, una medida que no ha sido una decisión municipal, sino una obligación impuesta por la Unión Europea a todos los ayuntamientos. Hace un año nos reprocharon que la ordenanza no incluía bonificaciones para quienes más reciclan. Pues bien, hemos escuchado, hemos trabajado y hemos aprobado una nueva ordenanza fiscal para 2026 que incorpora numerosas bonificaciones y hace el sistema más justo. ¿Y qué ha hecho el PP de l’Alcora durante todo este tiempo? Nada. Ni una propuesta. Ni una sola aportación. Solo ruido.

Espíritu constructivo

Como alcalde, recibo a menudo llamadas de concejales de otros municipios de la provincia (también de la oposición) que me piden información, ideas o ejemplos de gestión. Eso es lo que significa tener espíritu constructivo, pensar en el interés general. Sin embargo, el Partido Popular de l’Alcora ni siquiera es capaz de aprender de otros alcaldes y alcaldesas de su propio partido. Prefieren el enfrentamiento al trabajo, la crítica vacía al compromiso real.

Y frente a eso, nuestro equipo de gobierno seguirá haciendo lo que sabe hacer: trabajar por l’Alcora, cada día, con honestidad, con esfuerzo y con responsabilidad. Porque la política municipal no va de bandos, ni de titulares, ni de bulos: va de mejorar la vida de la gente. Y en eso, algunos estamos, y otros no.

Alcalde de l’Alcora y secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Castellón