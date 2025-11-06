Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | LA RÚBRICA

Ignasi Garcia

Ignasi Garcia

Queden els còmplices

Dilluns va ser un d’aquells dies que queden en la història: Mazón va dimitir com a president de la Generalitat, i això és una bona notícia que demostra que, malgrat els intents de desprestigiar-la per part de la dreta, la mobilització al carrer va tindre els seus resultats.

Al mateix temps, qui va tindre prou coratge per escoltar el discurs infame de Mazón, sabrà fins a quin punt va ser antològica i descomunal la utilització i degradació que el president del PP de la Comunitat va fer de la institució de la Generalitat. En un discurs on les víctimes van quedar en un segon pla, les mentides del líder del PP, amb un relat dels fets que la instrucció de la jutgessa de Catarroja està desmuntant dia a dia, els atacs als adversaris polítics un segon després d’afirmar que no ho faria, i el fet de presentar-se a ell mateix com una víctima, van ser la tònica general del seu parlament.

En mans de Vox

Mazón actua per interès partidista i personal: diu que dimiteix sense fer-ho realment, i ha de presentar l’escrit a última hora perquè la broma era de molt mal gust. Continua de diputat, pel sou i per estar aforat, anuncia una baixa que vull suposar que el seu metge li havia recomanat, perquè no t’agafes la baixa perquè vols: te la donen si estàs malalt. Mazón deixa la presidència de la Generalitat en mans de Vox a canvi de mantindre en el govern els seus titelles, en una estratègia que busca, d’una banda, descarregar el PP de culpa i, de l’altra, pressionar a Vox per a no anar a eleccions.

Eixe és l’objectiu de Mazón i dels seus còmplices del PP, que hui, igual que fa una setmana, l’aplaudien i en cap moment han posat les víctimes ni l’interés general per damunt dels seus interessos partidistes.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents