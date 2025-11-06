Opinión | LA RÚBRICA
Queden els còmplices
Dilluns va ser un d’aquells dies que queden en la història: Mazón va dimitir com a president de la Generalitat, i això és una bona notícia que demostra que, malgrat els intents de desprestigiar-la per part de la dreta, la mobilització al carrer va tindre els seus resultats.
Al mateix temps, qui va tindre prou coratge per escoltar el discurs infame de Mazón, sabrà fins a quin punt va ser antològica i descomunal la utilització i degradació que el president del PP de la Comunitat va fer de la institució de la Generalitat. En un discurs on les víctimes van quedar en un segon pla, les mentides del líder del PP, amb un relat dels fets que la instrucció de la jutgessa de Catarroja està desmuntant dia a dia, els atacs als adversaris polítics un segon després d’afirmar que no ho faria, i el fet de presentar-se a ell mateix com una víctima, van ser la tònica general del seu parlament.
En mans de Vox
Mazón actua per interès partidista i personal: diu que dimiteix sense fer-ho realment, i ha de presentar l’escrit a última hora perquè la broma era de molt mal gust. Continua de diputat, pel sou i per estar aforat, anuncia una baixa que vull suposar que el seu metge li havia recomanat, perquè no t’agafes la baixa perquè vols: te la donen si estàs malalt. Mazón deixa la presidència de la Generalitat en mans de Vox a canvi de mantindre en el govern els seus titelles, en una estratègia que busca, d’una banda, descarregar el PP de culpa i, de l’altra, pressionar a Vox per a no anar a eleccions.
Eixe és l’objectiu de Mazón i dels seus còmplices del PP, que hui, igual que fa una setmana, l’aplaudien i en cap moment han posat les víctimes ni l’interés general per damunt dels seus interessos partidistes.
Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló
- Dos castellonenses se afianzan entre los más ricos de España
- El gigante del transporte de Castellón crece al comprar dos empresas
- El acuerdo de la Unión Europea con Sudáfrica desploma la cosecha de mandarinas en un 40%
- Una exmiembro de la secta sexual de Vistabella: «El peluquero Juan Miguel me presentó al Tío Toni»
- Capicúa: la carta de José María Segarra a su madre, María José Soriano
- Otra víctima de la secta de Vistabella: 'Toni me metió los dedos una hora mientras mi tía me sujetaba los brazos y su mujer bloqueaba la puerta
- Se jubila un veterano de la cerámica de Castellón: el entrañable escrito de sus compañeros
- Así se prepara uno de los pueblos más bonitos de España, en Castellón, para brillar en Navidad: las novedades