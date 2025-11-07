Opinión | A FONDO
25 anys del nostre cor sanitari
Quan, l’any 1998, es va inaugurar l’Hospital Universitari de la Plana, Vila-real vivia un moment clau en la seua història. La ciutat començava a consolidar-se com a motor de serveis, educació i benestar de la comarca, i la posada en marxa d’un hospital públic al nostre terme municipal va significar molt més que una infraestructura sanitària: va ser un símbol de progrés, d’esperança i de justícia territorial.
Durant aquest quart de segle, l’Hospital de la Plana ha crescut de manera exemplar. Aquell centre amb una estructura inicial modesta ha esdevingut un referent en l’àmbit sanitari i docent, capaç d’oferir una atenció integral, moderna i humana a milers de veïns i veïnes, més de 200.000 persones actualment. Hui, podem dir amb orgull que l’Hospital de la Plana és una de les millors expressions del que significa un servei públic de qualitat: proximitat, professionalitat i compromís amb la vida de les persones. Com indiquen al seu web, el Departament de Salut de la Plana ofereix assistència sanitària primària a 33 municipis a través de l’hospital universitari, centres de salut, consultoris auxiliars i consultoris d’estiu.
Des del primer dia, el seu equip humà: metges, infermeres, personal tècnic, administratiu i de suport… Més de 1.000 professionals que han format part d’aquesta gran família i, ells i elles són l’autèntic cor d’aquesta institució. Amb el seu treball constant, sovint silenciós, han fet possible que cada pacient reba no sols un tractament mèdic, sinó també un tracte humà, empàtic i digne. El seu esforç es va fer especialment visible durant la pandèmia, quan l’hospital va ser un bastió de resistència i esperança per a tot el territori. Eixe esperit de servei, de sacrifici i d’amor per la professió defineix el millor de nosaltres com a societat.
Punter
L’Hospital Universitari de la Plana ha sabut evolucionar i ser punter amb els temps.a incorporat noves especialitats mèdiques, ha apostat per la recerca i la formació, i s’ha obert a la innovació tecnològica i a la digitalització. Hui, la telemedicina, la gestió electrònica de dades o els programes de salut preventiva són realitats que milloren la qualitat de vida de milers de persones. Espais tan simbòlics com la Casa de Parts representen, a més, una aposta per la humanització de la sanitat, amb les famílies i les persones al centre de l’atenció.
Com a hospital universitari, la seua funció formadora és essencial. Centenars d’estudiants de diferents disciplines sanitàries han trobat a Vila-real un espai on aprendre i créixer, on entendre que aquest àmbit és, sobretot, un acte de servei públic. Aquesta dimensió docent consolida el nostre municipi com a ciutat de coneixement, de la ciència i la innovació, i que les entén com a motors de progrés.
Aquesta manera d’entendre el progrés és la que defineix la nova Vila-real del segle XXI: una ciutat de serveis, sostenible, innovadora i humana, que aposta pel coneixement, la convivència i la qualitat de vida com a eixos fonamentals del seu creixement. L’hospital n’és una peça clau, un reflex del nostre compromís amb un model de ciutat al servei de les persones. Així, l’Hospital de la Plana ha contribuït decisivament a fer de Vila-real una ciutat que cuida.
Amb motiu del seu 25é aniversari, hem volgut reconéixer aquesta trajectòria amb una de les Medalles d’Or de la ciutat. Un reconeixement que simbolitza la gratitud de tot un poble cap a una institució que ens representa i ens inspira. Com he dit en més d’una ocasió, amb aquestes Medalles d’Or i d’Honor, Vila-real ret homenatge a persones i entitats que reflecteixen el millor del nostre caràcter com a ciutat: el treball, la innovació, l’arrelament i la solidaritat. Són valors que expliquen com hem arribat fins ací i, sobretot, cap a on volem continuar avançant.
Expressió col·lectiva
Vila-real és avui el que és gràcies a la seua gent: professionals, voluntaris, treballadors públics i privats, dones i homes que, des del silenci, fan avançar la ciutat amb passió i compromís. L’Hospital de la Plana és una expressió col·lectiva d’aquest esperit. Mirant cap al futur, sabem que els reptes sanitaris no són menors: l’envelliment de la població, la cronicitat de moltes malalties o els nous desafiaments tecnològics exigiran més recursos i més coordinació. Però també sabem que tenim un hospital fort, compromés i preparat per continuar liderant aquest camí.
Per això, aquest aniversari no és només una celebració; és també una reafirmació del nostre compromís amb una sanitat pública, de qualitat i humana. Vila-real continuarà estant al costat del seu hospital, com a aliada i com a orgull.
Perquè cuidar és estimar. I l’Hospital de la Plana, durant 25 anys, ha sabut estimar aquest territori i aquesta ciutat amb cor de poble com pocs altres ho han fet.
Alcalde de Vila-real
