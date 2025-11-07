Anticipar las elecciones

Nuestros alcaldes, los del PP y los del PSOE, andan con el ceño fruncido. No es para menos. En Valencia, el PPCV está abierto en canal tras la renuncia de Carlos Mazón por su pésima gestión de la dana. Su dimisión a plazos no ha venido aparejada de un adelanto electoral. En Madrid, el panorama no está más despejado. Los líos del PSOE (con los Ábalos, Koldo, Cerdán...) y los de la familia del presidente Sánchez tienen a la parroquia socialista en penitencia. Con presuntas corruptelas, sin presupuestos y en minoría parlamentaria, de adelanto electoral, ni rastro.

Mientras tanto, los alcaldes tratan de seguir a lo suyo. Pero es difícil abstraerse cuando el cielo político amenaza tormenta. La gestión municipal no debería contaminarse con los vaivenes autonómicos o nacionales. No debería, repito. Pero la realidad es terca, y los vientos de arriba siempre levantan polvo abajo.

Los munícipes comparten la misma preocupación: la próxima cita electoral. Cruzan los dedos para que no coincidan ni las autonómicas ni las nacionales con las municipales en mayo de 2027. No es lo mismo explicar a los vecinos el estado del alcantarillado que justificar una mala gestión de la dana o un caso Koldo.

Dos escenarios

Y ante este temor en la Comunitat Valenciana hay dos escenarios contrapuestos. Por un lado, Vox debe decidir si inviste a un nuevo president, y el PP respirará unos meses, o vamos a elecciones. Lo que aterra a Génova son las urnas porque «no conviene interrumpir la reconstrucción». Traducción libre: mejor no votar con el PP tocado, Vox crecido y la izquierda afilando los cuchillos.

Por otro, el PSOE apuesta por votar como única salida democrática a la crisis. Claro, lo dice quien ve al adversario tambaleándose. Pero ojo, en el PSPV tampoco todo son rosas. Si hay elecciones, como piden, las encuestas (previas a la dimisión de Mazón) todavía daban al PP ganador, capaz de salvar los muebles y seguir al frente de la Generalitat con el empuje de Vox.

Visto el panorama, y pensando en el bien común de la ciudadanía, la salida lógica de Gobierno y Consell debería ser un adelanto electoral.

Redactor jefe de Mediterráneo