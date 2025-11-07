Opinión | BABOR Y ESTRIBOR
Desfachatez
Para variar, los sufridos españoles seguimos asistiendo impotentes a la escenificación cotidiana de la inacabable ópera bufa, en la que un grupo de políticos profesionales ha convertido la gobernabilidad de España en un negocio de intereses, encaminado a consolidar el poder de cada bandería que, hasta la fecha, apuntala el Gobierno Frankenstein. En semejante estrambote reaparece Puigdemont con el enésimo «se acabó» a Sánchez y en la Moncloa sonríen con un beatífico «seguimos con la mano tendida». En el mundo democrático occidental, el jefe del Ejecutivo estaría contra las cuerdas, anunciando elecciones. Empero, estamos en la España del sanchismo donde el mandarín Pedro, astuto y cínico, sabe cuán poderosa es la liberación personal de ese invento civilizado llamado moral, consagrándose a la ambición, precepto que inspira su biblia Manual de resistencia.
Atrincherado
Ni Puigdemont, ni Feijóo, ni siquiera Abascal, han pillado en justa medida la personalidad del líder socialista, dispuesto a seguir atrincherado, aún a espaldas de las Cortes. Desvela Paco Vázquez, exalcalde socialista de La Coruña y exembajador ante la Santa Sede cuando Zapatero, un dato revelador: «Entre los cientos de asesores al servicio de Sánchez hay tres guionistas y dos directores de cine, propio de un autócrata». Así se comprende cómo el maquillado presidente no se corte un pelo cuando asegura que su relación con Koldo fue meramente anecdótica. Semanas juntos en un Peugeot, mano a mano, fiel custodio de los avales y mucho más, Koldo era pura anécdota. Pura desfachatez.
Periodista y escritor
