Nuestra piscina cumple 25 años con importantes mejoras

Almassora está de aniversario. Este mes de noviembre celebramos los 25 años de nuestra piscina municipal. Un cuarto de siglo al servicio de la ciudadanía, como espacio de deporte, convivencia y bienestar. Son, por lo tanto, 25 años de esfuerzo compartido, de aprendizaje, de miles de vecinos que han pasado por sus instalaciones y que han hecho del deporte parte de su vida cotidiana.

La piscina cubierta es un punto de encuentro intergeneracional, un lugar donde niños y mayores comparten valores tan importantes como la superación, el respeto y el compañerismo. Por eso, conmemorar su 25º aniversario no es únicamente mirar al pasado, sino reafirmar nuestro compromiso con el futuro del deporte en Almassora.

La reciente actuación integral de mejora, financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha permitido modernizar unas instalaciones que necesitaban adaptarse a los nuevos tiempos. Las mejoras en la climatización, la impermeabilización interior y exterior del vaso, la eficiencia energética y la adaptación de los baños y vestuarios para personas con diversidad funcional suponen un salto cualitativo en comodidad, accesibilidad y sostenibilidad.

A ello se suma la implantación de un sistema innovador de monitoreo, la adquisición de nuevo material deportivo y diversas reparaciones y trabajos de pintura que devuelven a la piscina el aspecto y las prestaciones que merecen sus usuarios.

El programa de actividades que hemos preparado, con conferencias, jornadas deportivas, hinchables acuáticos y la XXI Gala de l’Esport Local d’Almassora, es un homenaje a todos los que han contribuido a que la piscina sea lo que es hoy: un símbolo del esfuerzo colectivo y del compromiso de este equipo de gobierno con el deporte.

Vida saludable

Desde el Ayuntamiento seguiremos impulsando políticas que promuevan la vida activa y la salud. Porque creemos que invertir en deporte es invertir en bienestar.

Felicidades a todos los que, de una forma u otra, habéis formado parte de estos 25 años de historia. Las instalaciones cuentan con cerca de 1.300 abonados. Sigamos construyendo Almassora con la energía de todo un pueblo que se mueve unido.

Alcaldesa de Almassora