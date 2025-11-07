El silencio de Carrasco ante Mazón

Castelló no echará de menos a Carlos Mazón, porque Carlos Mazón, durante su mandato, nunca se preocupó por Castelló. El ahora presidente en funciones del Consell ha sido presidente ausente desde julio de 2023.

Pero ha tenido suerte, porque delante ha tenido a una alcaldesa obediente y manejable, Begoña Carrasco, a la que acompañarán para siempre sus palabras huecas de que antepondría «la tierra por encima de las siglas». La realidad es otra: Castelló tiene una alcaldesa sumisa, que no alza la voz por los intereses de nuestra ciudad.

Nos lo ha demostrado durante los últimos meses y, sobre todo, tras la trágica dana de Valencia. Sus aplausos a Carlos Mazón el pasado 29 de octubre en el Palau de la Generalitat, mientras las familias de las víctimas mortales mostraban su dolor en el funeral de Estado son, sin duda, de vergüenza.

Temas preocupantes

Castelló, en estos dos años, solo ha desarrollado los proyectos heredados de los gobierno de progreso anteriores liderados por el Partido Socialista, como los colegios Sebastián Elcano y Mestre Canós, la Ronda Oeste o el nuevo Hospital General. Si algo ha caracterizado a Carrasco es el silencio y estar callada ante temas preocupantes, como el desmantelamiento de la educación pública en valenciano o las inadmisibles listas de espera en sanidad.

Quizás es que la alcaldesa estaba más preocupada por sus fotos de pose en redes sociales o, sobre todo, por subir las tasas a la ciudadanía con el Basurazo de Carrasco. Preparen la cartera, porque vienen curvas.

Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castelló