Basculaciones

El otro día, en el entrenamiento de mi hijo, uno de los padres nos llamó la atención por unas palabras que acababa de oír. Yo también las había escuchado, pero, en principio, no les di demasiada importancia. Un entrenador de prebenjamines, niños de entre 5 y 6 años, les pedía a los pequeños que «basculasen». Es obvio que los críos no hicieron caso. Como algún padre (o madre) manifestó, ni siquiera ellos sabían lo que significaba el verbo aplicado al fútbol. Admito que yo, futbolero de pro, solo lo entiendo a medias. Supongo que se refería a que moviesen el balón hacia las bandas.

La anécdota ilustra el hecho de que a veces los adultos pedimos determinadas cosas a los niños que quizá no están preparados para comprender. No ocurre siempre, claro. Cuando les solicitamos que limpien su cuarto, se acaben el brócoli o se acuesten a una hora decente, tanto el menor como nosotros tenemos claros los conceptos. Pero en ocasiones puede que seamos demasiado exigentes. Reconozco que el primer año de fútbol de mi hijo debió de ser un tormento para él. Además de los entrenadores, yo mismo le corregía sin parar los errores de posición. Pasó el tiempo y el chaval ahora, cuando juega en su posición, en banda o de mediocentro, en general, no hay que decirle nada. Se coloca como toca. Y no, no me cuelgo medalla alguna. Ha sido él, con su comprensión del juego, el que ha aprendido a situarse. Total, que mis gritos en entrenamientos y partidos no sirvieron para nada más que agobiar al chaval.

Tampoco estoy diciendo que haya que dejarlos a la suya. Mi hijo empezó un poco torcido el curso pasado, sobre todo a la hora de refrenar su verborrea. Creo que se lo pasaba «demasiado bien» en el colegio. Hubo que ponerse serios. Su madre y yo le insistimos mucho en que hablase y disfrutase al máximo de los patios, pero en clase había que estar a lo que tocaba, calladito y atento a la profesora. Se recondujo la situación. Este año ha empezado bien en el fútbol, donde ahora es de los que acaban los partidos más sucios y con más rasguños, y en clase las notas y el comportamiento son inmejorables.

Tentación

Empleando términos futbolísticos, el balón está ahora en el tejado de los padres. Porque la tentación de exigir más y más y más está ahí, hasta pedir «basculaciones» innecesarias o inapropiadas para su edad.

De hecho, el libro que ha terminado este mes es el mejor que se ha escrito jamás: El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Tranquilos, es una versión adaptada a niños de más o menos su edad (en realidad para un par de años por encima…). El otro día vino todo asustado: «Papá, papá, ¡ha habido un rato en que me parecía estar dentro del libro!». La felicidad que me causaron esas palabras está a la altura de cuando habló por primera vez. Le respondí que así me siento yo cada vez que leo; todos los días soy tan afortunado que puedo entrar en la piel de distintos personajes y, a diferencia de don Quijote, no pierdo pie en la realidad. O eso creo.

Qué placentero me resulta empezar la columna hablando de fútbol y acabar haciéndolo de literatura, con mi hijo por en medio.

Editor de La Pajarita Roja