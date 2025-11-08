Gràcies, senyor vicepresident

«El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo gana campeonatos». Esta frase de la estrella del baloncesto Michael Jordan se puede aplicar a la gestión política, y en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castellón lo estamos demostrando desde hace dos años y medio. Una prueba más de la importancia de esta labor conjunta la hemos puesto de manifiesto esta misma semana, con la tercera cumbre realizada entre los equipos directivos de la Conselleria de Infraestructuras y del consistorio en la capital de la Plana.

Un encuentro de trabajo que ha sido el primero que ha mantenido el hasta el martes conseller de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, tras su nombramiento como vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana y de Medioambiente, Infraestructuras y Territorio, algo que le agradezco y que demuestra su implicación y apoyo a nuestra ciudad. Como también lo demuestran los acuerdos surgidos fruto de este productivo foro de trabajo en temas clave para la ciudad y que estuvieron durmiendo durante ocho años el sueño de los justos como son la Ronda Oeste o la reparación de la plataforma del TRAM y las obras del TRAM a la playa. Pero también el desarrollo del área de suelo industrial Logistics o el freno a la plaga de jabalís que afecta al conjunto de la provincia.

Empezaré por la culminación de la Ronda Oeste, una actuación pendiente desde el 2011, cuando se inauguró la primera fase, y que permitirá, por fin, el cierre de la ronda de circunvalación. Nada más y nada menos que 14 años después, a finales de este mes, el Ayuntamiento tendrá finalizado el proyecto del primer tramo, que posibilitará que la conselleria licite estas obras en el primer trimestre de 2026 y, como nos informó el vicepresidente segundo, que estén en marcha en unos meses. Hablamos del tramo entre la conocida como rotonda de la Silla, en la carretera de Borriol, y la carretera de l’Alcora. Respecto al segundo, estamos a la espera de la respuesta del Ministerio de Transportes que, desde julio, cuenta con nuestra propuesta de conexión con la AP-7. Esperamos contar con su visto bueno en breve, pues ya estaba contemplada en el Plan General ratificado por el propio ministerio.

1,4 millones de euros

En cuanto al TRAM, cuando accedimos al gobierno había dos asuntos que nos preocupaban especialmente, el estado de la plataforma y el bloqueo de la llegada de los convoyes hasta la playa. Ambas actuaciones son proyectos de legislatura, totalmente prioritarios. En cuanto a la primera, implica unas obras que son muy necesarias para la ciudad y que tendrían que haberse efectuado hace mucho tiempo. Los problemas que arrastra la vía del TRAM vienen de lejos, pero seremos nosotros, junto con la Generalitat, quienes los resolvamos con una intervención que irá mucho más allá de una simple reparación puntual. Será una reparación integral que cuenta con un presupuesto de 1,4 millones de euros, multiplicando por siete los 200.000 previstos inicialmente, que dará comienzo tras las fiestas de Navidad, con las obras de la ZBE acabadas, y que se acometerá por tramos para limitar al máximo la afección a los usuarios.

Respecto a la ampliación de la Línea 1 hasta el Grao, la que hace 13 años que están esperando los universitarios para coger el TRAM en la UJI y llegar a la playa, ya podemos decir que las obras acabarán a principios del 2026. De nuevo, la escucha activa que practicamos desde el ejecutivo municipal y el entendimiento entre la administración autonómica y la municipal han hecho posible reajustar el proyecto, crear nuevas paradas, un carril bici remodelado y una avenida que se va a convertir en un vial ciclopeatonal, tal y como pedía la Junta de Distrito del Grao.

En resumen, 1,4 millones de euros destinados a mejorar la movilidad en la capital y la calidad de un servicio fundamental para la ciudadanía que llevaba demasiado tiempo olvidado.

Además, en el encuentro del jueves también se trató la importancia del desarrollo de más suelo industrial en Castellón, pues la demanda existente así lo evidencia. La actual superficie de Logistics ya cuenta con multinacionales interesadas en instalarse y pensamos que, en breve, se colmatará, por lo que trabajamos con conselleria para ampliar la superficie del área industrial. La llegada de industrias supone más empleo de calidad para los castellonenses, así que no podemos dejar pasar este tren.

Jabalís

Finalmente, abordamos un tema medioambiental que afecta a toda la provincia: la sobrepoblación de jabalís. Con la colaboración de la Generalitat ya se han instalado cajas trampa y capturado 41 jabalís en la Marjaleria. Seguiremos trabajando para poner freno a un problema de salud pública, pero también de tráfico y que supone pérdidas para los agricultores.

Ya se lo decía al principio, de nuevo, el trabajo en equipo se traduce en el desbloqueo de proyectos que marcarán el futuro de Castellón. Por ello, gràcies, senyor vicepresident. Seguimos.

Alcaldesa de Castellón