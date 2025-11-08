Casi Navidad

Es una tendencia, en las cercanías de las fechas del día de Todos los Santos, en el inicio de noviembre, arrancar la cuenta atrás para las fiestas navideñas. No es reciente, ya hace bastantes años que los turrones asoman en las estanterías de los supermercados en cuanto despunta octubre.

La Navidad inunda mucho antes de las tradicionales fechas de Santa Lucía o el puente de diciembre, la decoración de nuestras casas, y el bombardeo publicitario para realizar las compras navideñas es cada vez más temprano. Expuesta de este modo, esta situación parece que pueda causarme alguna molestia, pero no es así. Las fechas navideñas me emocionan, las disfruto y adoro poder sentir esa magia durante muchos más días; sin embargo, es cierto que el adelanto no deja de sorprenderme.

Ese cosquilleo que sentimos por el inicio de la cuenta atrás no se reduce por arrancar algunas semanas antes, al menos, no en mi caso; estoy ya pensando en la organización de las distintas jornadas familiares, el cumplimiento de agenda y las compras, pero la pregunta del por qué es cada vez antes me asalta año tras año.

Una gran familia

En Peñíscola tuvimos la oportunidad, hace varios años, apenas saliendo de la pandemia, de vivir el concurso navideño de Ferrero Rocher Juntos brillamos más con el que nos unimos tras un periodo complicado de aislamiento, incertidumbre y despedidas. Supimos aprovecharlo, ganamos y conseguimos iluminar de forma distinta nuestra Navidad, no solo literalmente (pues alumbramos nuestro núcleo histórico con las luces más bonitas gracias al concurso) sino también de forma metafórica, nos reencontramos con el verdadero significado de la unión, de la importancia de hacer las cosas juntos y sentirnos una gran familia celebrando la tradición.

A mes y medio de la Navidad, seguimos trabajando en que ese espíritu del concurso siga definiendo nuestros festejos. Hace apenas unos días anunciamos ya algunas de las actividades. Arrancará el alumbrado navideño el 28 de noviembre con un espectáculo muy especial, para dar comienzo también al Mercado de Navidad, que podrá disfrutarse hasta el 14 de diciembre. La novedad estará del 19 al 21 de diciembre, fechas en las que la muralla norte acogerá un espectáculo de video mapping en el que podremos disfrutar de la magia de la Navidad. Despediremos el año, del 27 de diciembre al 1 de enero, con el Mercado Medieval.

Una programación que sumará decenas de actos más que harán las delicias de las y los más pequeños, y también facilitará ese entrañable y necesario viaje en el tiempo que vivimos las y los adultos en Navidad.

