INAM, 10 anys d’innovació sostenible
En 2015 es va crear l’Institut Universitari de Materials Avançats (INAM) de la Universitat Jaume I (UJI), fruit de la visió i l’impuls del professor Juan Bisquert, el lideratge del qual va ser clau per a crear un projecte que avui és un referent en investigació en materials avançats, basat en l’excel·lència científica i la col·laboració interdisciplinària que encara el defineixen.
Encara que el professor Bisquert ja no forma part activa de l’UJI, el seu suport i consell continuen sent una font d’inspiració per a l’INAM, que enguany celebra el desè aniversari amb el 10th Anniversary - INAM Annual Symposium, els dies 13 i 14 de novembre. Aquesta trobada reunirà personal investigador de l’INAM amb investigadors internacionals de referència per a compartir els últims avanços en el camp dels materials. L’esdeveniment no sols commemora deu anys de trajectòria, sinó que també ofereix un espai per a reflexionar sobre el camí recorregut, fomentar noves col·laboracions i projectar el futur de la investigació interdisciplinària. El programa inclou conferències magistrals a càrrec de ponents de reconegut prestigi i sessions de networking que fomentaran sinergies i cooperació científica internacional.
Parlar de l’INAM avui és parlar d’una comunitat diversa i dinàmica, amb més d’un centenar de persones dedicades a la investigació i personal tècnic i de suport, organitzats en 12 grups d’investigació. Des de la seua fundació, l’institut ha evolucionat fins a convertir-se en un centre de referència internacional per la seua capacitat per a integrar la química, la física, l’enginyeria i altres disciplines amb un propòsit comú: avançar en la ciència dels materials i contribuir als desafiaments tecnològics i mediambientals del nostre temps.
La investigació a l’INAM se centra en tres àrees: Solucions Energètiques Sostenibles, per a avançar en energies renovables i eficients; Transformacions Químiques Verdes, orientades a una química més neta i circular; i Solucions Bioinspirades, que apliquen principis biològics per a crear materials sostenibles. Totes es connecten mitjançant una línia transversal de Nous Dispositius Tecnològics, dedicada al desenvolupament d’aplicacions innovadores en catàlisi, optoelectrònica, salut i computació.
El creixement de l’INAM en la seua primera dècada ha sigut notable, amb un augment superior al 65% del personal en totes les categories i un sòlid compromís amb la igualtat de gènere, que ha permès arribar a un 43% de dones en la seua plantilla. L’institut destaca per la seua extensa xarxa de col·laboracions internacionals i la seua capacitat per a captar finançament competitiu en convocatòries autonòmiques, nacionals i internacionals. La seua producció científica reflecteix una aposta constant per l’excel·lència, la qualitat i el rigor, avalada per la presència de vuit dels seus investigadors i investigadores en la llista del Top 2% dels científics més citats del món elaborada per la Universitat Stanford. A més de la seua excel·lència científica, l’INAM impulsa la transferència tecnològica, la divulgació i la formació, amb col·laboracions i iniciatives que reforcen el seu compromís de generar un impacte positiu en la societat.
El progrés en la investigació d’excel·lència exigeix, a més de talent i dedicació, un suport institucional sòlid i sostingut en el temps, capaç d’oferir una estructura organitzativa estable i eficient que acompanye el personal investigador en la seua tasca, alhora que afavorisca l’atracció, consolidació i retenció de talent d’alt nivell. La construcció d’una ciència competitiva i sostenible depèn del fet que les institucions comprenguen la complexitat de l’ecosistema científic actual i doten els seus centres dels recursos necessaris per a potenciar el talent dels qui impulsen la innovació des dels laboratoris. Resulta fonamental reflexionar sobre el model d’investigació que es desitja promoure i sobre el paper que els centres d’excel·lència han d’exercir en eixe horitzó, amb el propòsit de dur a terme els canvis més adients per a mantenir-los, enfortir-los i projectar-los cap al futur.
L’INAM afronta el futur amb un ferm compromís amb l’excel·lència, la internacionalització i la sostenibilitat. Deu anys després, l’Institut celebra una dècada d’esforç col·lectiu que reflecteix el compromís de tota la seua comunitat amb una ciència de qualitat, oberta i al servei de la societat.
