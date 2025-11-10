‘Ciencia en Acción’ en Onda

Este fin de semana, Onda ha acogido la final internacional del certamen Ciencia en Acción 2025, recibiendo a los protagonistas del futuro de la ciencia y reuniendo a jóvenes talentos, profesores, investigadores y divulgadores de toda España, Portugal y América Latina. Durante tres intensas jornadas, los espacios culturales y educativos del municipio se han llenado de experimentos, exposiciones, talleres y demostraciones en directo, en una experiencia diseñada para acercar la ciencia al público de todas las edades.

Ciencia en Acción es uno de los programas de divulgación científica más consolidados del ámbito iberoamericano y tiene como objetivo promover el interés por la ciencia desde la infancia, visibilizar el talento emergente y reconocer las metodologías educativas innovadoras que hacen del aprendizaje una experiencia creativa. La elección de Onda como sede de esta final internacional refuerza nuestro papel como ciudad innovadora y comprometida con la educación científica.

Como siempre decimos, la ciencia tiene el poder de transformar nuestras ciudades y abrir nuevas oportunidades para las próximas generaciones, y este fin de semana en Onda ha quedado demostrado. Los ondenses hemos podido vivir en primera persona proyectos y experimentos, charlas y monólogos científicos del más alto nivel, exposiciones, pódcasts y un sinfín de propuestas que muestran la vitalidad del talento científico más joven. Y nos ha encantado.

El compromiso de Onda con la ciencia y la investigación es reconocido en toda España. De hecho, ocupamos un lugar destacado dentro de la Red Innpulso de Ciudades de la Ciencia y la Innovación, y desarrollamos proyectos tecnológicos de referencia. Entre ellos destaca la colaboración con la startup Symplia, presentada en el Foro Innpulso Emprende 2025, que aplica inteligencia artificial generativa para mejorar la accesibilidad en la administración pública.

Onda siempre estará al lado de la ciencia, de los científicos y de la investigación. De su mano siempre tendremos las mejores oportunidades para crecer de manera respetuosa y sostenible con el planeta, de seguir siendo referentes industriales en la Comunitat Valenciana y de ofrecer el mejor futuro a nuestros jóvenes para que no tengan la necesidad de marcharse fuera si no lo desean.

Alcaldesa de Onda