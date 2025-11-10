Gestionar contra Borriol

Cuando uno no suma, es mejor que se aparte si su presencia resta. Es lo que nos está ocurriendo en Borriol para desgracia de todos. Y no soy amigo del drama, pero los hechos son los hechos. Este pasado septiembre la Conselleria de Servicios Sociales comunicó a nuestro pueblo una propuesta de ampliación de plazas del centro de día que la Generalitat valenciana financia en Borriol. El objetivo era pasar de las 30 previstas a las 50. Ganar más capacidad para dar más servicios.

Pero el alcalde rechazó la propuesta. Dijo no a tener más servicios. Dijo no a dar cobertura a más familias. En definitiva, dijo no a que ganara Borriol. Y nosotros, desde entonces, nos preguntamos cómo se puede actuar desde la alcaldía en contra del pueblo que gobiernas. Porque Borriol no merece tener al frente del Ayuntamiento un equipo que resta, cuando debería sumar.

Nosotros decimos sí. Sí a la ampliación de plazas, que no le costará un euro al pueblo. Sí a más capacidad para el centro de día de Borriol, porque hay tiempo. Y sí a una ampliación del plazo de ejecución de las obras, porque es posible, como ha ocurrido en Vistabella y en Teresa. En estos dos municipios, sus alcaldes han solicitado al Consell la ampliación de plazos para culminar sus centros de día. En Vistabella, su alcalde, compañero de partido de Héctor Ramos (Compromís) ha ampliado plazos. En Teresa, donde el alcalde es socialista, la petición del primer edil también ha sido atendida.

Nos preguntamos por qué en Borriol el alcalde gobierna en contra del pueblo. Y le pedimos, con humildad, que si no suma, al menos no nos reste.

Portavoz del PP en Borriol